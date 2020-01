A Boney M. egykori énekesével ünnepeltek Oroszlányban

Megyénk több városában tartottak szilveszteri bulit, Oroszlányban már 30-án, ahol Sheyla Bonnick, a Boney M. egykori énekese volt az egyik sztárvendég.

A bányászvárosban nagy hagyománya van az előszilveszteri mulatságnak a főtéren. A rendezvény 2009 óta hatalmas közösségi rendezvénnyé nőtte ki magát, ami évről évre a résztvevők számában is megmutatkozik. Az idén sem volt ez másként. A mínuszok sem tántorították el a bulizni vágyó tömeget.

Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár szabadtéri színpadánál több mint ezren hallgatták a meghívott előadókat. Többek között a Matyi és a Hegedűs, a Fiesta zenekarból ismert Csordás Tibi és Horváth Tamás is színpadra lépett. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a tömeg által leginkább várt produkció csak ezután következett. Az est sztárfellépője a Boney M. zenekar egykori énekesnője, Sheyla Bonnick volt, aki a hetvenes években alakult zenekar legnagyobb slágereit hozta magával.

A közönség velük együtt énekelte a Daddy Coolt, a Sunnyt, a Rivers Of Babylont vagy éppen a Rasputin című szám utánozhatatlan dallamait. Szemlátomást az örökzöld klasszikusokat nem csak az idősebb generáció tagjai, de a fiatalok nagy része is kívülről fújta. Úgy, mint a trombitákat, de szépen fogytak az árusok standjairól a világító partikellékek.

Hatalmas szilveszteri buli volt a megyeszékhelyen is. Érezhető volt ez már a kora esti órákban, a városlakók megállás nélkül lőtték a tűzijátékokat. Ezzel egyidőben a városközpontban is hamar utcabáli hangulat keveredett, amiről 2019-ben is a jól ismert lemezlovas, Makszim gondoskodott. Alig ütött éjfélt az óra, több százan kívántak egymásnak boldogságot és egészséget az évtizedváltáshoz. Jó volt látni, ahogy ismerős és ismeretlen is egymás tenyerébe csapott vagy átölelte a másikat, szerencsében és sikerekben gazdag új évet kívánva. Az est leglátványosabb részeként, rakéták festették színesre az eget.

Esztergomban a Funk You zenekar fellépésével kezdődött el a Széchenyi téri szilveszteri forgatag, majd Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique és a Rising Star televíziós tehetségkutatóban szerepelt Peter Sramek felelt a hangulatért. A képviselő-testület döntése értelmében a főtéri tűzijáték helyett fényfestéssel különleges arculatot kapott a városháza, a látványt pedig sokan meg is örökítették. Hernádi Ádám polgármester rövid beszédében azt kérte a jelenlévőktől, hogy ne csak szemlélői, hanem aktív résztvevői legyenek a város mindennapjainak alakításában. A himnusz után a résztvevők közül többen is tűzijátékot gyújtottak.

Immár negyedik alkalommal szervezték meg a szilveszteri batyus bált a tokodi önkéntes tűzoltók a község sportcsarnokában. A rendezvényt Góra Gergő, az önkéntes tűzoltó egyesület új vezetője nyitotta meg, aki köszönetet mondott Bánhidi László, korábbi elnöknek, akit októberben polgármesterré választottak. A község vezetője üdvözölte a megjelenteket, köztük Tokod két dísz­polgárát, Farkas Lajos vállalkozót és Korpási Bálint világ-, valamint Európa-bajnok birkózót.

Beszédében kiemelte, hogy a 2020-as esztendő számukra a lehetőségek éve lesz, melyben szeretnék megvalósítani ötleteiket. A köszöntő után nyitótáncot tekintettek meg a vendégek. A Tokodi Csillagfény Mazsorett Csoport, valamint az önkéntes tűzoltók és néhány lelkes helyi fiatal ezúttal is lázasan készült a szilveszteri bálra, ahol keringőt adtak elő. A nagy sikerű produkció után a tatabányai Buli Band zenekar felelt a jó hangulatért.