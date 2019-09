A bombatest és a babaarc csak félsiker a koronához vezető úton

Természetesen tudjuk, hogy nem a ruha teszi az embert, de egy stílusosan viselt, jól eltalált öltözék már fél siker. Mint ahogyan egy rossz, az adott eseményhez nem illő szett, vagy annak kiegészítői nem csak a dobogós helyezést, de a versenyen részvételt is ellehetetleníthetik egy-egy lány számára. A Boon.hu összeszedte azokat a plusz hozzávalókat, amelyek egy Tündérszép szépségkirálynő tárházából nem hiányozhatnak.

Emlékeztek mennyit nevettünk az 1980-as évek amerikai szépségkirálynőin, akik mind „csak” világbékét szerettek volna? Most bezzeg már el sem mosolyodunk, ha valamely szépségverseny helyezettje ismertségét arra használja, hogy felhívja a figyelmet a globális felmelegedésre. Sőt. El is várjuk, hogy a csinos pofi, és a bombázó alak tulajdonosa korunk tipikus problémáihoz hozzászóljon, vagy ezek kapcsán példát mutasson, mondjuk azzal, hogy nem visel állati szőrmét vagy valódi bőrt.

Ezzel vissza is kanyarodtunk a kiindulási ponthoz. Igen, egy szépségverseny résztvevője már az öltözködésével is kommunikál, hiszen a zsűri és a nézők ennek segítségével számtalan következtetést vonnak le róla. Az aktuális trendek – az irányzatok, a különböző divatos fazonok, a menő színek – ismerete roppant fontos.

Tisztában vagy az apró trükkökkel? Jelentkezz Tündérszépek versenyünkre!

A fotózás már elkezdődött, a verseny hamarosan indul, így aki még csak kacérkodik a gondolattal, annak érdemes igyekeznie, és jelentkeznie a www.tunderszepek.hu-n, akár saját portfólióval, akár ingyenes fotózást kérve. A tét nem kicsi: már a megyei forduló legszebbjei is értékes vásárlási utalványokkal gazdagodnak, az országos fordulóban pedig egzotikus utazások, mobiltelefonok is gazdára találnak, valakit pedig egy egyéves modellszerződés is vár a tízmillió forintos összdíjazású versenyen.