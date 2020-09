Michl József polgármester Tata Covid-helyzetéről beszámolva kitért arra is, hogy a Bláthyba, a Kőkútiba is betört a vírus.

Michl József polgármester szeptember 16-i Facebookos tájékoztatójában arról számolt be, hogy a városban 19 fertőzött van, velük együtt pedig összesen 171-en vannak karanténban. Kitért arra is, hogy senki nincs kórházban Tata városából, vagyis nincs tatai beteg, csak tatai fertőzött.

Rossz hír viszont, hogy szeptember 15-én egy bláthys diáknál is igazolták a koronavírus-fertőzöttséget, így az ő osztálya is digitálisan folytatja a tanulást. Az Eötvösben a 11. évfolyam 79 diákja kényszerült karanténba, itt egy tanár és egy diák tesztje lett pozitív. A Vaszary János és a Kőkúti általános iskolákban is felbukkant a vírus. Előbbiben, ahogy arról mi is beszámoltunk, egy tanár kapta el a Covidot. A Kőkútiban pedig két diák és egy tanár esetében már igazolódott a fertőzés, három tanárnál pedig várják a teszt eredményét. A Kőkúti iskola vezetésével egyeztetve a tanuszoda ebben a félévben nem fog működni, tette hozzá a városvezető.

Az óvodákra külön protokoll fog vonatkozni, derült ki a beszámolóból. Az idén influenza elleni védőoltás ingyenes, ennek beadatását propagálta videójában a polgármester is.