Márkus Mihály: „Ez az igazi közösségi élmény, ökumenikus alapon”

Márkus Mihály püspök ritka bibliagyűjteménnyel büszkélkedhet Tatán. Van köztük számos magyar kiadás többféle fordításban. Aztán a szent nyelvekből (héber, görög latin) többféle, de van német, angol és francia biblia is. Érdekességként arab, orosz, koreai, vagy éppen lengyel, román, szerb is fellelhető a polcon – aligha lehetne mindet felsorolni.

– Nagyon sok nyelven látni itt a Szentírást. A kötetek nemcsak tartalmuk, igényes megjelenésük okán is figyelemre méltóak. Mik kerültek a gyűjteménybe?

– A ritkaságok közül is nagy értéket képvisel a több, régi magyar bibliafordítás. Ezek között eredeti alig van, mert azok ára az antikvár forgalomban már 6-7 jegyű szám. A biblia üzenetét az összehasonlítási lehetőségek még inkább érthetővé teszik. Nagyon hasznosnak tartom a kétnyelvű bibliákat: héber-német, görög-német, görög-latin, angol-német és társaik. A magyar bibliatársulat néhány éve kezdte el ezt a programját. Először megjelent az angol-magyar, a német-magyar, a görög-magyar újszövetség. Ezeket követte aztán a szomszédos országok nyelvén is kiadott kétnyelvű újszövetségi szentírások sora: szlovák-magyar, román-magyar, szlovén-magyar, legutóbb pedig az ukrán-magyar Újszövetség. A nyelvtanulók számára az ilyen kiadvány aranyat ér, de nem csak a kétnyelvű tájakon!

– A világ most ünnepli az ötszázadik évfordulóját annak, hogy Luther Márton kitűzte 95 pontból álló tételeit. Mit jelent ez a református, a protestáns és evangélista közösségeknek?

– Az emlékév nemcsak a reformátusoknak volt jeles évforduló. A református egyház az idei esztendőt emlékévnek hirdette ki. A meglepetés akkor érte a világot, amikor Ferenc pápa 2016. október 31-én, annak évfordulóján, hogy Luther Márton kitűzte a wittenbergi vártemplom kapujára a nevezetes 95 pontját, a svédországi Lund városába látogatott. Az ottani középkori székesegyházban a protestáns svéd egyházi vezetőkkel (római katolikusokkal és evangélikusokkal) közösen tartott liturgián nyitották meg az emlékévet és felidézték Luther Márton jelentőségét. A pápa ünnepi beszédében elmondta, hogy a római katolikus egyház is sokat köszönhet Luther Mártonnak, az általa elindított reformációnak. A katolikus egyház a reformációban előtérbe került hittani tételeket mindig is vallotta. Ezek a hitigazságok nem mindig kapták meg az azokat megillető hangsúlyt. Ilyen volt például az anyanyelvi liturgia. A nyugati egyház a latin nyelvet részesítette előnyben. A szertartások ezért latin nyelven folytak. A keleti ortodoxia mindig nemzeti egyházként működött: a szertartásai is nemzeti nyelvűek voltak. Ilyen volt a papi nőtlenség kérdése is. A keleti egyházakban a papok felszentelésük előtt köthetnek házasságot. A papi nőtlenség a nyugati egyházban a 11-12. században vált általánossá és kötelező érvényűvé.

Gazdag életút tatai központtal Márkus Mihályt születésekor, 1943-ban Tatára hozták haza: édesapja itt volt lelkész. Itt tanult, 1961-ben Tatán is érettségizett, majd 1966-ben végezte el Budapesten az egyetemet. Akkor négy évre Zalába, Szentgyörgyvölgybe került, majd öt évet Pápán dolgozott. 1975-ben került vissza Tatára. Itt lelkészkedett negyven esztendőn át: 2015-ben ment nyugdíjba. Gyakran jár más településekre is: Vértesszőlősön helyettesít. Püspökként három ciklust, 18 évet szolgált végig, de megtartotta a tatai lelkészi tisztségét is: lelkésznek lenni ugyanis püspökként is kötelező volt! A püspöki hivatal akkor Veszprémben volt, ma ismét Pápán van. A munkája gyakran szólította Budapestre vagy éppen a határon túlra. Volt olyan, hogy egyik nap még Barcson találkozott az atyafiakkal, másnap már Erdélyben a hívekkel. Máskor reggel még Kárpátalján, Nagydobronyban szolgált, este pedig Somogyban, a csurgói református gimnáziumban tartott előadást.

– Tatán a református oktatásnak gazdag múltja van. Mit tudunk a kezdetekről?

– A török hódoltság idején a három részre szakadt országban Tata az ütközőzónában feküdt. A 15 éves háború idején (1591-1606) aztán az egész város megsemmisült. Már korábban is megvoltak a városban a nyomai a protestantizmusnak. Az 1600-as évek elejéig az evangélikusok és a reformátusok Magyarországon még nem alkottak külön szervezett egyházat. A békés vidékeken tájegységenként egy-egy irányzat: a wittenbergi lutheri, a genfi kálvini, vagy a zürichi Zwingli nevéhez kapcsolható hagyomány lett erősebb. A százötven éves török uralom idején Komárom várát soha nem foglalta el a török. Tata tizenhétszer cserélt gazdát: közben az egész település elpusztult. Az újratelepítés 1608-ban kezdődött: a telepesek magukkal hozták hagyományaikat és vallási gyökereiket: a reformáció különböző irányzatait. Pontosan azon a helyen, ahol ma a református gimnázium működik, 1608-tól 1759-ig létezett a református iskola, 1660-tól középiskolaként. A Tatai Református Gimnázium például 2005 óta épült ki mind létszámában, mind épületeiben. A városban református óvoda is működik, és meg kell említenem a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolát, amely szintén az egyházi kezelésben áll. Van még az egyházi fenntartású családi napközi, családi bölcsőde is. A tatai református egyházközség fenntartásba került a neszmélyi általános iskola is.

– A vallással hozták magukkal az ünnepek tiszteletét is. Ma mit jelent a hívő, és a nem hívő emberek számára a karácsony?

– A három nagy egyházi ünnep, a karácsony, a pünkösd és a húsvét közül a pünkösd halványodott el valamelyest, a rendszerváltást követően még nem töltődött fel a régi ünnepi tartalommal. A húsvét a nagypéntekkel együtt megőrizte igazi nagyünnepi jellegét. A református közösségek a nagypénteket tartották a legnagyobb ünnepnek. A karácsony a 20. század politikai változások ellenére is megőrizte kiemelkedő jellegét, bár volt fenyőünnep, a szeretet ünnepe, de a hívők számára volt és marad természetesen karácsony: a betlehemi gyermek, a megváltó megszületésének áldott ünnepe. A vegyes vallású családok katolikus tagjai is eljönnek a december 24-ei szentesti istentiszteletre a református templomba. A karácsonyi éjféli misére a református családtagok kísérik el a család katolikus részét. Ez az igazi közösségi élmény, ökumenikus alapon.