A Bányász Táncegyüttes a tengerentúlon is élteti a magyar néptáncot

A Bányász Táncegyüttesre a tavalyi sikeres év után idén a hagyományos rendezvények mellett egy nagyobb tengerentúli turné is vár.

Különleges és eseménydús volt a 2019-es év a Bányász Táncegyüttes számára. Tavaly ünnepelte alapításának hetvenedik évfordulóját a nagy múltú csoport. Az idén is sok programot szerveznek, ezekről is beszélgettünk az együttest működtető alapítvány elnökével, Emmer Róberttel.

– Igen változatos volt az elmúlt évük. Hogyan értékeli 2019-et?

– Különleges volt, hiszen a hagyományos programjaink mellett – mint az óvodás Ki Mit Tud?, a koreográfusverseny, a Déva Gála és a városi karácsony – alapításunk 70 éves jubileumát is megszerveztük. Októberben kiállítást rendeztünk, készült egy dokumentumfilm a táncosokról és nagysikerű gálával zártuk a kétnapos születésnapi sorozatot.

– Milyen különlegességeket ígér az idei esztendő?

– A szokásos programjaink mellett a tervek szerint a Martin György Néptáncszövetséggel együttműködve októberben az Agorában megszervezzük a Néptáncosok Országos Bemutató Színpada elnevezésű minősítő versenyt. A szövetség kétévente írja ki ezt a megmérettetést, ahol rangos zsűri előtt kell az együtteseknek félórás műsorokkal bemutatkozni. Természetesen a Bányász Táncegyüttes is megméretteti magát. Korábban kétszer kaptunk kiváló minősítést, a célunk, hogy a mostani új csapattal is hasonló eredményt érjünk el.

– Emellett megszervezik a koreográfusversenyt is?

– Természetesen, hiszen a kettő teljesen másról szól. Az előző egy minősítő, az utóbbi pedig a koreográfusok teljesítményét, felkészültégét díjazza.

– Készülnek új műsorral is?

– Igen. A nyári szezonban szeretnénk ismét fellépni a Tatabányai Sörfesztiválon egy könnyed táncszínházi műsorral. Később ezt bemutatjuk augusztus 20-án a tűzijáték után, és főműsoridőben Tatán, a Víz, Zene, Virág Fesztiválon is. A Néptáncosok Nemzetközi Szövetsége közbenjárásával készülünk egy komolyabb turnéra, amely célpontja Indonézia, vagy Dél-Amerika is lehet.

– Korábban is jártak már a tengerentúlon. A világ másik végén hogyan fogadják az együttest?

– Nagyon szeretik a magyar néptáncot és zenét, mert nagyon látványos, lendületes. Voltunk különböző világfesztiválokon, ahol visszatapsoltak, gratuláltak. Szóval a világ minden pontján kedvelik a magyar népzenét, táncot, a magyar virtust.

– A hagyományos eseményekre is készülnek. Melyik a legközelebbi?

– Az év eleje a csapatépítésről szól. Január utolsó hétvégéjén Gánton szervezünk egy nagyszabású programot, ahol a táncegyüttes próbákat tart és ekkor lesz a hagyományos disznóvágás is. Tavasszal hétvégi edzőtáborok várják a táncosainkat, majd kezdődnek az eseményeink: óvodás KiMitTud?, húsvéthétfő, majális, évadzáró gálaműsor, és az említett nagyprogramok. Nyári szünetben turnék, augusztus végén pedig bográcspartival indul a következő szezon.

– Milyennek látja a jelenlegi Bányász Táncegyüttest?

– Nagyon jó a csapat. A legtöbben évekig táncoltak az utánpótlásban és a közelmúltban kerültek be a Bányászba. A koreográfusversenyen is már megmérettették magukat, és remélem, kiváló minősítést kapnak az idén.