A balatoni programjukat a Karthagóhoz igazították

Harmadik alkalommal várták a borok és az ízek szerelmeseit a Szent Borbála térre a hétvégén, hogy a környező borvidékek kínálatából kóstolhassanak.

A Boroszlány programon öt stand kínálata fogadta a városközpont látogatóit. A nemes nedűk „versengése” az augusztus 20-i ünnepség egyik kísérőprogramja volt, ami szintén nagy sikert aratott. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezrek mentek a hétvégén a Malom-tó partjára is, a Nemzeti Lovas Színház István, a mi urunk koncertjére. A fiatal lovas színészek látványos produkciója kiérdemelte a vastapsot, a közönségtől kapható legnagyobb kitüntetést.

Szintén hatalmas tömeget vonzott a hét utolsó programja, amikor is a szabadtéri színpadé volt a főszerep. Elsőként a Back To Floyd (Pink Floyd tri­bute), majd a Vivát Bacchus Énekegyüttes előadását hallgathatta a kultúrára szomjas közönség. A kínálatban a sztárvendég kapta a legnagyobb tapsot, hatalmas üdvrivalgás és megállás nélküli éljenzés fogadta a mikrofon elé lépő Karthago együttest. Sokak számára jelentett remek hívószót a ´80-as években alakult rockegyüttes, a környező településekről is érkeztek a rajongók. Jöttek Budapestről is, sőt egyesek a balatoni programjukat is a koncerthez igazították, és külön ezért a fellépésért tettek egy aprócska kitérőt.

A Szigeti Ferenc, Takáts Tamás, Gidófalvy Attila, Kocsándi Miklós és Kiss Zoltán Zéro alkotta rockegyüttes nemrégiben kapta meg a könnyűzene és a dzsessz területén szerezhető legmagasabb állami kitüntetést.