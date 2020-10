A baji, blogger óvónő nem csak az ovisoknak mutat utat

Kántor-Jeskó Teodóra fiatal óvodapedagógusként blogot ír, mellyel célja, hogy bárki beleláthasson egy fiatal óvónő munkájába és eltörölje az örökös tévhiteket.

Az ambiciózus és elkötelezett fiatalokra mindig nagy szükség van, pláne, ha az oktatásról van szó. Nem is beszélve a pandémia miatt kialakult nehéz helyzetről, ami mind a pedagógusokat, mind a szülőket igazán próbára teszi. A 25 éves mocsai Kántor-Jeskó Teodóra szinte még pályakezdő óvodapedagógus a baji óvodában, azonban a gyermekek iránti szeretete és munkája iránti elköteleződése azt sugallja, mintha már évtizedek óta az óvoda kötelékében tevékenykedne. Sőt a járványhelyzet alatt nagyot álmodott és elindította saját blogját, amely egyfajta mankó lehet az érdeklődő szülők számára is.

Mint meséli, egész gyermekkorát az óvoda falain belül töltötte, hiszen édesanyja 40 éven keresztül óvodapedagógusként dolgozott, így iskola előtt és után is az oviban várakozva teltek a napjai egy része. Az elkötelezettség pedig átragadt, így 2014-ben elvégezte az ELTE Tanító- és Óvóképző szakát és azóta is anyukája nyomdokaiban jár. Buzgóságát és munkája iránti szeretetét pedig mi sem jelzi jobban, hogy blogot indított, amely 2019 telén született meg, azonban csak a tavasszal, a karantén időszaka alatt teljesedett ki.

– Ekkor éreztem azt, hogy most talán mindenkinek, a szülőknek is fontos egy-két jó szó, biztatás, gyakorlati jó tanács, szórakoztatás. Először elkezdtem egy Instagram-oldalt, majd rájöttem, hogy ilyen formában ez kevés a gondolataim megosztására, ezért megálmodtam mellé a DorkaMóka oldalt a Facebookra, hogy ezzel is segítsem azt, akinek kérdései vannak a gyermeknevelés terén, vagy csak egy kicsit szeretne belátni a mi munkakörünkbe, egy fiatal óvónő szemével – meséli a pedagógus.

Munkám, életem, hivatásom. ❤🙏 ~ Aggódom a gyerekkorotokért, megőrzöm azt nektek az utolsó percig.

Teodóra szerette volna, ha laikusként bárki beleláthatna egy fiatal, pályakezdő óvónő munkájába, és túlléphetne azon a tévhiten, hogy „ők egész nap csak játszanak, babáznak, autót tologatnak”. A blog célja pedig leginkább a szórakoztatás és információ átadás. Szól a fiatalságnak, a reform gasztronómia iránt érdeklődőknek, a nevelési kérdésekkel vívódó szülőknek, a kollégáknak és leendő kollégáknak egyaránt. Ugyanis a pedagógus blogjában három fő csapásvonalként a gyermeknevelés, az egészséges életmód és a vidéki élet varázsa jelenik meg. Nem is gondolnánk, de ezek összekapcsolhatóak, a fiatal óvónő pedig azt is elárulta, hogy hogyan.

– Egészen egyszerűen én úgy gondolom, hogy példaként kell önmagunkra tekinteni az élet minden területén, amit a gyermek láthat. Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a 3-6 éves korosztály olyan felnőtteket, nevelőket, fiatalokat, szülőket lásson maga előtt, akiknek fontos önmaga, a saját egészsége és környezete iránti felelőssége és ezt aktívan közvetítse a világ felé. Nagyon fontos része tehát a nevelésnek az egészséges, fenntartható életmódra nevelés, amely most már talán az óvodai programokban is még hangsúlyosabbá vált, nagy örömömre – mondja Teodóra.

A blogger munkahelyén pedig mindent el is követ, hogy a gyerekek nevelésébe ezt még hatékonyabban belecsempéssze. Erre a sajátos módszerei is megvannak, amelyeket nap mint nap alkalmaz, amikor csak teheti.

– Figyelek arra, hogy rendszeresen mozogjak, az óvodában mindennapos testnevelés van, néptáncos módszertannal dolgozom a gyerekekkel és odafigyelek a szabad levegőn való aktív időtöltésükre is. Szeretem, ha látják, hogy ma sportos ruhában érkeztem, ma biztos, hogy egy hatalmas mozgásos játékban lesz részük. Fontos számomra, hogy mit eszem, miből, milyen minőségben. Kevesebb hús, több zöldség, gyümölcs. Odafigyelek arra, hogy a gyermekek napközben lássák, hogy én is eszem például: az almát, répát, karalábét. Általában ezt nagyon lelkesen teszem, hogy ők is kedvet kapjanak – vallja az óvónő, aki a vidéki élet általa megtapasztalt lelki harmóniáját is igyekszik átadni. Mint mondja, ez egyfajta örökös, lassú, rohanástól mentes szabadságérzetet ad, amit az aprótalpúak felé is próbál sugározni.

Az óvodapedagógus elmondása szerint a gyermekek nagyon fogékonyak. Annyira nyitottak, és tágra nyílt szemekkel figyelnek mindenre, hogy sokszor olyan dolgokat vesznek észre, és hívják fel rá a figyelmet, amelyet egy felnőtt szeme sosem látna meg.

– Szeretnek tornázni, táncolni, mozogni, szerencsére most nagyon jó evő kis csapatom van, szívesen eszik a gyümölcsöket, zöldségeket, és persze állandóan kérdeznek. Bármire megtaníthatók, ezért is fontos a pedagógus példája – hangsúlyozza az óvónő.

Teodóra elárulta, hogy a blogolásnak még nagyon az elején jár, amelyre egyelőre még csak hobbiként tekint, de boldogsággal tölti el, hogy követői és az érdeklődők száma egyre csak növekszik. A jövőbeli célja pedig az, hogy tevékenységét valamilyen produktummal is össze tudja kötni, amelyről folyamatosan ötletelget.