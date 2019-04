„A babaúszás nem csak pancsi és éneklés„ – önálló oktatói tanfolyam indult Esztergomban

Eddig csak továbbképzés keretein belül, most már önálló végzettségként is megszerezhető a babaúszó oktatói végzettség. A téma esztergomi szakértőjétől megtudtuk, mi kell ahhoz hogy valaki az úszás ezen különleges területével foglalkozzon.

Elsőként Esztergomban szerezték meg bizonyítványukat azon babaúszó oktatók, akik nem továbbképzésként, hanem önálló végzettségként kaptak bizonyítványt. Eddig csak pedagógus végzettséggel rendelkezők mehettek el továbbképzésre, és szerezhettek hivatalos babaúszás oktatói bizonyítványt.

Hiánypótló képzés

Aki alapvégzettség nélkül mégis elment egy – nem kis költséggel járó – tanfolyamra, az önállóan nem is vezethet úszásoktatást. A képzés ötlete dr. Hack Petra, az Aqua Úszó Akadémia vezető úszásoktatójától indult: a hiányt pótolni szerette volna egy külön tanfolyammal. Így az idén már elindulhatott a képzés, melynek eredményeként március végén heten kapták kézhez hivatalos, önálló munkavégzésre jogosító babaúszás oktató tanúsítvány. A végzettség kimondottan a babák és kisgyerekek úszásoktatásához ad képzettséget.

A vizsgán háromtagú bizottság értékelte a tanulók teljesítményét. A bizottság soraiban az egészségügyért felelős államtitkár-helyettes, a Kereskedelmi és Iparkamara kiemelt szakértője, valamint egy egészségügyi szakember foglalt helyet.

Ahogy Hack Petrától megtudtuk, a célokhoz az Eurakt Akadémiával közösen dolgozták ki a tananyagot. A későbbi cél az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) rendszerébe is átültetni a képzést. Ahogy Holl Józsefné, az oktató iskola vezetője elmondta, a cél a nemzetközi oklevél kibocsátása.

Komoly háttértudást sajátítanak

A tanfolyam elméleti és gyakorlati ismereteket is tartalmaz. A képzés négy, egymásra épülő modulból áll. A modulok a gyerekek 0-tól 7 éves korig tartó szellemi, testi és fejlődésbeli ismeretén nyugszanak. A képzés fontos része az egész napos elsősegélynyújtó tanfolyam is, mely kifejezetten a gyermekekkel és persze az úszással kapcsolatos esetekre fókuszál, mint például a száraz fulladás.

A képzés gyakorlatorientált, 120 óra a kötelező gyakorlat, és a vizsgán is 70 százalékos súllyal a gyakorlatra összpontosítanak. Vannak esetek, amelyekről a tanuló a gyakorlatban szerez ismereteket. Ilyenek a különböző mozgásfejlődési problémákkal rendelkező picik oktatása,gyakorlatban tudja elsajátítani a tanuló, hogy hogy is kell egy hipotón vagy hipertón babával „bánni”.

Hack Petra kiemeli: egy babaúszás oktatás nem annyiból áll, hogy pancsolnak és énekelnek a vízben. Ahhoz, hogy valaki önállóan minőségi órákat tartson, komoly háttértudás szükséges a babák és kisgyerekek testi és pszichológiai fejlődéséről, illetve az adott korosztály fejlődésbeli tól–ig határairól. A babaúszáson megtanulnak víz alá merülni is a picik. Ehhez azonban ismerni kell a babák és kisgyermekek reakcióját és reflexeit is.

Egy merülést is prezentált a Kemma.hu-nak az egyik frissen végzett tanuló, Kasztner Zsófia.