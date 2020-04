A 10 éves tárkányi diákot megihlette a karantén, ezért verset írt róla

Verseket és novellákat ír a negyedik osztályos tárkányi Trescsik Ákos. Legutóbb a karanténról írt versével kápráztatta el az irodalom tanárnőjét.

Ákos még nem döntötte el, hogy mezőgazdász, vagy állatorvos legyen, de azon is sokat gondolkodik, hogy édesapja nyomdokaiba lépve villanyszerelőnek tanul később. Ahogy édesanyja mondta: Ákos igazi kincs a családnak.

– Ákos nagyon visszahúzódó volt, az óvodában, nem talált magának barátokat. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy egyedüli gyerek és nagyon sokat volt felnőttek között, a gondolkodása is sokkal érettebb a korabeli gyerekekénél. Például már kiskora óta szívesen kiveszi a részét a ház körüli munkákban is. Volt olyan időszak mikor imádott porszívózni. De kérés nélkül elmosogat, lenyírja a füvet, ha már túl hosszú, és magától rendet tesz a szobájában – mesélte büszkén Ákos anyukája, Trescsikné Bozsó Szilvia, aki szerint Ákos tanárnőjének, Deák Andreának köszönhető, hogy megnyílt a fiúk.

– Már az első napon láttam, hogy Ákos különleges kisfiú, sokkal komolyabb volt az osztálytársainál. Azonban nem mert szerepelni, jelentkezni. Végül másodikban tört meg a jég, mikor egy iskolai előadásra nem jött el az egyik szereplő. Megkértem Ákost, hogy álljon be a fiú helyére a csörgődobbal és adja a többieknek a ritmust. Mintha itt kapott volna szárnyra, fokozatosan kibújt a csigaházából és az év végére már kiállt az iskola elé szavalni – emlékszik vissza Ákos tanárnője, aki nem is sejtette, hogy a diákja verseket is ír.

– A tárkányi napok alkalmából érkezett az önkormányzattól egy felhívás az iskolába. Arra kérték benne a gyerekeket, hogy Tárkányról írjanak egy verset.