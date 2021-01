Hiányosnak ítélte Tata az Avalon-beruházás hatástanulmányát

Elkészültek a tatai Öreg-tó partjára tervezett szálloda építésével kapcsolatos tanulmányok. A 400 oldalas dokumentumot a beruházó cég eljuttatta a város vezetőinek, akik 95 pontba szedték észrevételeiket, amelyeket visszaküldtek a készítőknek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Még mindig rengeteg a kérdőjel a tatai Öreg-tó partjára tervezett ötcsillagos luxus­szálloda beruházásával kapcsolatosan. Az azonban biztos, hogy még jó pár hónapig nem kezdődhet meg az építkezés. Bár a beruházó Avalon Park Kft. az építkezés májusi bejelentésén még azt nyilatkozta, hogy 2020 év végén elkezdődhetnek a munkák, jelen állás szerint erre még sokat kell várniuk. Mint arról korábban beszámoltunk: a város vezetői felszólították a céget, hogy saját költségen készíttessenek hatástanulmányokat a tervezett beruházással kapcsolatosan.

Kérdéses pontok

A város többek között javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy a helyi építési szabályzat változtatása nélkül is megépíthető-e a tervezett beruházás. Kitér a vizsgált terület gépjárműforgalmának meghatározására is, ami szerintük nem veszi figyelembe se a felújítás alatt lévő Eszterházy-kastély, se a közeli iskolák forgalmát. Illetve a tervezett kétszintes mélygarázzsal kapcsolatos talajmechanikai vizsgálat eredménye is kérdéses. De a területen lévő források feltárása és a felszín alatti vizekkel kapcsolatos megállapítások részletességét is kifogásolják. Kiemelték, hogy környezet- és természetvédelmi szempontból ez az egyik leghangsúlyosabb fejezet, ezért sokkal részletesebb elemzés szükséges, hogy a beruházás miért nem érinti a forrásokat.

Ismert az is, hogy az egyik közösségi oldalon létrejött egy, az építkezést ellenző civil csoport, akik az elmúlt hónapokban több tiltakozó eseményt is szerveztek, támogatóik száma pedig több ezerre nőtt. Az alapítók népszavazási kezdeményezést is benyújtottak, aminek célja, hogy a város ne módosíthassa az érintett terület beépíthetőségét. Közben

Michl József, Tata polgármestere arról tájékoztatta a lakosságot, hogy megkapták a kivitelező cégtől a város által kért hatástanulmányokat. Azonban azt hiányosnak, pontatlannak találták, ezért észrevételeikkel visszaküldték a készítőknek. Kiemelte, hogy a város weboldalán mindenki számára elérhetővé tették a tanulmányok teljes szövegét és a készítőik által írt összefoglalókat, valamint a hivatal megjegyzéseit.

– A hivatal munkatársaival 95 észrevételt fogalmaztunk meg az összesen közel 400 oldalt kitevő tanulmányok kapcsán. Észrevételeinket az Avalon Center Kft. ügyvezető igazgatójának is eljuttattuk, és javasoltuk, hogy kérje a VÁTI Kft.-től a dokumentumok átdolgozását – fogalmazott a polgármester.

A tanulmány két részletből áll: az első a telepítési tanulmányterv, amely az építkezésre vonatkozik. Erre 35 pontban reagált a város. A második rész a környezeti hatásvizs­gálat, amire 60 észrevételt tett az önkormányzat.