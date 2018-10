Az ország egyik legromantikusabb kisvárosa, Tata ősszel is számos élményt és látnivalót tartogat az ide látogatóknak. Összeállításunkból megtudhatja, hogy a barokk ékszerdobozban és környékén miért érdemes több napot is eltölteni.

Tata a vizek városa, de mindemellett a látnivalóké is. Kis túlzással úton-útfélen valamilyen különleges, érdekes helyre, épületre bukkanhatunk, ha nyitott szemmel járunk. Nem csoda, hogy a helyiek és az itt megfordulók is szeretik a barokk kisvárost. Az előttünk álló hosszú hétvége is remek alkalom arra, hogy újra felfedezzük magunknak Tatát, vagy hogy épp most szeressünk bele örökre. Kilenc okot máris mondunk, amiért szerethető a kisváros és környéke, és amiért érdemes itt tölteni például az előttünk álló hosszú hétvégét.

A herendi porcelán kicsit tatai is: mesés kiállítás a kiskastélyban

Ha imádod a porcelánokat, mindenképpen itt a helyed, de az is garantált, hogy ha ide belépsz, beleszeretsz ezekbe a remekekbe. A felújított nyári lak földszintjén csodálhatjuk meg a világhírű herendi porcelánmanufaktúra termékeit, míg az emeleten az európai angolkerteket bemutató interaktív tárlat tekinthető meg. Az Esterházy család egykori kiskastélyában berendezett porcelánkiállítás annak állít emléket, hogy Tata és Herend története a város szülöttje, Farkasházy Fischer Mór révén összekapcsolódott.

A nyári lak, amelynek alapkövét 1783-ban tették le, azért is különleges, mert funkciójában az épület lelkét, a dísztermet szolgálja ki az egész. Érdekesség: a díszterem ajtajai és ablakai a teraszra nyílva a baji szőlőhegyek, a szántóföldek és a víz felé néztek. A kiállítás hétfő kivételével fél 9-től háromig látogatható. Ha már itt vagyunk, mindenképpen sétáljunk egy nagyot a megújul Angolparkban is, és ne hagyjuk ki a már-már „kötelező” fotót a műromoknál se!

Pecsételd meg a szerelmeteket Tatán!

Ha már az ország egyik legromantikusabb kisvárosáról beszélünk, kihagyhatatlan téma a szerelem is. Tatán is több száz lakat őrzi már a párok boldogságát, de ha a tóparti sétányon az Albatrosz és a vár között sétáltok, még minden bizonnyal ti is találtok helyet a saját lakatotoknak.

Jó bornak is kell a borvidék: ismerd meg a magyar Toszkánát!

A Neszmélyi Borvidék és a pincészetei nemcsak a remek boraikról, de szívélyes vendéglátásukról is ismertek. Az idei Országos Syngenta borversenyen például tíz boruk kapott aranyat. A borvidékhez dunaszentmiklósi, neszmélyi, tatai, baji, kesztölci,ászári, pincészetek is vannak, ráadásul az ország legszebb szőlőbirtokát is itt fedezhetitek fel, jelesül Neszmélyen, a Hilltopot.

Öreg-tavi Halászfesztivál

Október 19-21. között rendezik meg a halászfesztivált, amely a nagy múltú tatai halászatnak állít emléket. Ezúttal is számos ételkülönlegesség és program várja az érdeklődőket a Kastély-tér környékén. Azok, akik elég frissek, a péntek esti Relics-koncert után például szombaton már reggel hétkor megnézhetik, hogyan dolgoznak a halászok.

Fedezzétek fel Tatát a Happy Train városnéző járműveivel! 45 perces útjuk során érintik Tata összes nevezetességét. Menetrend: tavasztól őszig 10-17 óra között, óránként, minden egész órakor. Csoportfoglalásoknál a menetrend változhat. Indulás helyszíne Tata legszebb szelfipontja: Tópart u. 4. (Korzó Étterem). Kisvonatunk 56 férőhelyes, szél- és esővédő fóliával felszerelt. Baba és kutyabarát. Városnéző elektromos kisbuszunk nyitott, 14 személyes. Bérelhetőek rendezvényekre, kirándulásokra, esküvőkre, felvonulásokra, lány- és legény búcsúkra! Egy vagy több órára, a megye egész területén. Várunk benneteket Mikulás-járatunkon! Keressétek programjainkat honlapunkon: happytrain.hu. Aktuális információinkról facebook oldalunkon értesítünk: Tatai Kisvonat – Happy Train



A Halászfesztivál szombatján többek között a Kenderke Barátai Zenekar, a Pötörke, a Primavera is fellép, de a dumaszínházas Orosz György is érkezik, este pedig az EnterTrain Party Band gondoskodik majd a hangulatról. Vasárnap is reggel héttől lesz látványhalászat a várárokban, a nap hátralévő részében pedig érkezik a Dupla KáVé, a Romano Drom és a Helló Pisti is.

Irány a természet és az Agostyáni Arborétum

Távol a városok zajától, lenyűgöző környezetben tehetünk nagy sétákat a természet lágy ölén a múlt század elején kialakított arborétumban. Tatától mindössze 8 kilométert kell autóznunk, és máris gyönyörködhetünk a csodálatos élővilágban. A terület legidősebb fáit még az Esterházyak telepítették az első világháborút megelőző években.

Andalító séta az Öreg-tó körül, horgászat a szomszédban

Az Öreg-tó partja az óriás platánfával már önmagában is lenyűgöző látvány, ha azonban még néhány métert sétáltok (és úgyis ott vagytok a Halászfesztiválon), jól nézzétek meg az Esterházy-kastélyt. Itt szállt meg ugyanis mikor IV. Károly és felesége 1921-ben a vesztes budaörsi csata után. Őket a nemzeti hadsereg őrizetbe is vette, de pár nap után elhagyta Tatát az utolsó magyar király és családja, majd külföldre menekültek.

Azért is érdemes megnézni a kastélyt, mert talán ezek az utolsó pillanatok, amikor sárgán láthatjuk. A tervek szerint eredeti, fehér színét fogja visszakapni a felújítása során. Persze ha már idáig elsétáltunk, ne álljunk meg: kerüljük meg az egész tavat! Érdemes a Derítő-tó felé is tenni egy kitérőt. A bányászkodásnak köszönhetően, egy elárasztott erdőterületen született meg a ma már leginkább horgászparadicsomként ismert tó. Persze pecázni nemcsak itt, hanem a szintén közeli Cseke-tavon is lehet.

A Bacon Burger, a Tatai vár közelében kínálja speciális hamburgereit, Cseh csapolt söreit. További különlegessége a saját készítésű húspogácsákban, a helyben gyártott bucikban és az ételek extra tálalásában rejlik. Rendezvényekre, születésnapokra 2 kilogrammos torta nagyságú burger is kérhető. Október 27-től karaoke partit szerveznek szombatonként.







Kálvária-domb

Ha igazán romantikus és különleges helyről szeretne gyönyörködni az ember a tájban, mindenképpen érdemes felkeresni a Kálvária-dombot.

A Kocsi utca mellett található domb 166 méteres tengerszint feletti magasságával a város legmagasabb pontja. A kápolna közelében levő kör alakú építmény közepén álló hatalmas, dinamikus kálváriacsoport (Golgota), Schweiger Antal 1770 körüli alkotása. Érdemes naplemente idején érkezni, mert valóban varázslatos látványban lehet része az embernek, akár az Öreg-tó, akár Kocs irányába néz el ilyentájt. Jelenleg épp nagy munkában vannak itt egyébként, ugyanis felújítják a domb egészét fel- és megújítják.

Megyénk legidősebb mozija, a 108. „életévét" betöltött Est Mozi várja filmkedvelő közönségét a barokk kisváros központjában. A filmszínház családi vállalkozásban működik, a fejlesztés folyamatos. Van 5 fős VIP terem, ahol „páholyból" nézhetik a premier filmeket, de a 200-as nézőterem is megújult. A 4k-s vetítőgép és a 3D-s filmek például 23 ezer nézőt vonzottak tavaly.



Vadregényes bringázás az Által-ér mentén

Tatáról Tatabánya és Dunaalmás felé is vezet kiépített bicikliút, ráadásul az Új Ökoturisztikai Központban kerékpárt is bérelhetünk. Ha Dunaalmás felé vesszük az irányt, végig az Által-ér mentén kerekezhetünk, és ha már elértük a Dunát, igazán kár lenne kihagyni a neszmélyi rétest vagy épp hekket is. Tatabányán a Turulhoz és a Szelim-barlanghoz is ellátogathatunk, hogy csak kettőt említsünk az ottani látnivalók közül.

Mert mindenhol a múlt egy darabját ismerheted meg

Mindegy, hogy egy Fellner Jakab által tervezett épület előtt állsz meg, vagy épp valamelyik múzeumba (például a Kuny Domokosba vagy épp a Német Nemzetiségibe) térsz be, esetleg „csak” a Harangláb előtt sétálsz, az biztos, hogy a történelem egy-egy fontos és érdekes pillanatába pillanthatsz be. Tata az a város, ahol félórás séta alatt évszázadokat utazhatsz az időben.