84 fertőzött van Tatán, kettejüket kórházban ápolják

Michl József polgármester Tata járványügyi helyzete mellett a jégsátorról is beszámolt.

Michl József polgármester november 13-án is beszámolt Tata járványügyi adatairól, helyzetéről. Összesen 99-en vannak karanténban, közülük 84 igazolt fertőzött. Ketten pedig kórházban vannak. A városvezető kitért rá, hogy hol kötelező maszkot viselni a városban, és kérte, hogy a szabályokat ahogy eddig, ezután is mindenki tartsa be, mert most ezzel tudjuk védeni magunkat és egymást.

A jégsátort ma adták volna át a nagyközönségnek, de erre a járványügyi rendelkezések miatt nem kerülhetett sor. A Kőkúti és a többi iskola diákjai viszont órarend szerinti tesiórára használhatja azt, illetve a helyi jégkorongcsapat is tud edzeni. Ehhez az anyagi fedezetet az önkormányzat biztosítja, de megköszönik az esetleges felajánlásokat, hiszen már bevétele most nem lesz a jégpályának.

– 84 igazolt fertőzött van Tatán, közülük ketten vannak kórházban, karanténban 99-en tartózkodnak.

– Tartsuk be a helyi… Posted by Tata Város on Friday, November 13, 2020

– Ha az egy hónapos szigorítás után valamilyen feloldásra sor kerül, akkor remélem, hogy a téli szünetben talán már szórakásképpen is tudjuk használni a jégpályánkat – tette hozzá Michl József, aki arról is beszélt, hogy a Tatai Szociális Alapellátó Intézmény várja azok hívását, akik a járványügyi helyzettel kapcsolatosan ellátásuk terén segítségre szorulnak, például gyógyszerkiváltásban, bevásárlásban vagy étkezésben. Munkaidőben hívható telefonszámaik: 30/691-0049, 30/3208-131. Éjjel- nappal hívható számuk: 30/ 340-4343.

A polgármester arról is beszámolt, hogy a város fegyelmezetten kezelte a kijárási tilalmat, és nem tud arról, hogy kellett-e valakivel is eljárnia a rendőrségnek a tilalom megsértése miatt. Mi is ezt tapasztaltuk egyébként, amikor szerda este megnéztük, hogyan fogadta Tata a szigorítást, 20 óra után: