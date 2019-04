Közel 80 millió forintból újult meg a szomori óvoda

Csaknem nyolcvanmillió forintból újult meg a szomori óvoda, amelynek átadóünnepségét péntek délután tartották a településen.

Az intézmény egy részét még 1886-ban építették, így a helyiek már régóta vártak arra, hogy korszerűbb külsőt nyerjen a szomori óvoda – tudtuk meg Nagy György polgármestertől. A település vezetője elmondta, mára helyükre kerültek a bútorok, a benti és kinti játékok, a fejlesztő eszközök, elkészült a sószoba és az udvar. Úgy vélte, a gyermekek életében meghatározó az itt eltöltött három-négy év, hiszen az ember személyisége ekkor kezd el kialakulni.

– Minél több pozitív élmény éri őket, annál kiegyensúlyozottabbak, magabiztosabbak, felkészültebbek lesznek később – fogalmazott Nagy György. – Fejlődésükhöz a Szomoron dolgozó óvónők, dadusok elkötelezett munkával járulnak hozzá.

A mostani felújítás gondolata 2017 tavaszán realizálódott, amikor sikerült a megyei önkormányzat koordinálásával pályázatot nyerni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. A megítélt támogatás ötvenötmillió forint volt, ebből ötvenmilliót fordíthattak az építésre és eszközbeszerzésre.

Akkor még úgy látszott, ez az összeg elég lesz, de a közbeszerzés végén kiderült: a beruházás összköltsége háromszázezer forint híján nyolcvanmillió forintba kerül. Komoly döntés előtt állt a képviselő-testület: vagy lecsökkentik az épület műszaki tartalmát, vagy kipótolják a hiányzó összeget. Végül az utóbbi mellett döntöttek, habár ezzel más fejlesztéseket el kellett halasztani.

A munka során szigetelték a falakat és a tetőt, korszerű fűtésrendszert építettek ki. Ezzel a tervek szerint jelentős energiamegtakarítást lehet majd elérni. Emellett az összes vezetéket, villanyhálózatot felújították, a belső nyílászárókat kicserélték. Saját forrásból alakítottak ki és rendeztek be egy kis sószobát, valamint víztakarékos csapokat szereltek fel.

Céljuk, hogy elnyerhessék az Örökös Zöld Óvoda címet, ezért magaságyásokat alakítottak ki, ahol a gyerekek is ültethetnek virágot. Lecserélték az összes udvari játékot, kinti foglalkoztató is épült. A kerítésnek csak egy részét sikerült befejezni, de egy újabb pályázat segítségével ezt is befejeznék.

Dr. Völner Pál országgyűlési képviselő az avatón hangoztatta: egy település életében fontos esemény, amikor egy-egy megújult intézményt át lehet adni. Ennek a fejlesztésnek különösen örült, hiszen, mint fogalmazott, a gyerekeknek, a jövőnek szól. Hozzátette, látszik, hogy az apróságok belakták, magukénak érzik az ovit.

Popovics György, a megyei önkormányzat elnöke kiemelte, példásan együtt tudtak működni a munka során a szomori önkormányzattal, egy vízrendezési pályázat pedig ugyancsak folyamatban van a községben.