Díjat nyert a 76 kilót lefogyó tatabányai lány

Több mint 76 kilót fogyott le másfél év alatt Elek Melinda. A fiatal lány egész életében küzdött a súlyával. Már 143 kilót mutatott a mérleg, mikor eldöntötte, hogy mindent megtesz azért, hogy lefogyjon.

A csinos fiatal lányról senki sem mondaná meg, hogy egykor az életét veszélyeztette a túlsúlya. Pedig Melindának még az orvosok intő szava sem volt elég, hogy rávegye magát a fogyásra.

– Az egész családom imád enni. Úgy nőttem fel, hogy mindig roskadásig volt az asztal étellel, sose szóltak rám, hogy sokat ennék, sőt mindig csak kínálták a finomságokat – kezdte történetét Melinda, akinek 146 kilósan mondták azt az orvosok, hogy már az élete múlhat a fogyáson.

– Akkor Budapesten éltem és az egész életemre kihatott a súlyom. Például mikor metróval mentem, mindig elterveztem előre, hogy melyik megállónál szálljak le, ahol nincs lépcső. Mégis csak fél évvel az orvosok figyelmeztetése után döntöttem el, hogy lejárok edzőterembe. Minden nap fél órát kardióztam, azonban ugyanúgy ettem tovább – árulta el a fiatal lány, aki így 123 kilóra fogyott, azonban itt megállt.

– Még személyi edzőhöz is jártam, de nem mozdult a súlyom. Igaz, nem tartottam be a diétát, amit előírt nekem. Meg volt szabva, hogy miből mennyit ehetnék. Hány gramm szénhidrát, fehérje, rost fér bele egy étkezésbe. Nagyon sokáig tartott mire sikerült megszoknom és megtanulnom ezt a módszert. És még akkor is becsúszott egy-egy diétás túró rúdi vagy puding, ami nem segített – magyarázta Melinda, aki ekkor talált rá a bokszra. A személyi edzőt felcserélte a csoportos órákra, hetente ötször járt le az edzésekre.

– Nagyon sokat segítettek az edzőtársaim abban, hogy kitartsak. Az edzőnek pedig minden egyes ételt le kellett fotóznom, és elküldenem neki, hogy jóváhagyja megehetem-e. Végül azt tanácsolta, hogy csak két hétre teljesen hagyjam el a tejtermékeket, a pékárut és a gyümölcsöket.

Melinda edzője tanácsára teljes életmódváltásba kezdett. Kihagyta a pékárukat, még teljes kiőrlésű kenyeret sem evett. Helyette pufi rizst választott. A tejtermékekről is végleg lemondott, se sajtot, se túrót, se joghurtot nem fogyasztott. A gyümölcsről is lemondott, nagyon ritkán almát eszik.

– Másfél év alatt sikerült lefogynom így 70 kilóra. Azóta is tartom a diétát, ami nekem már inkább életmódváltás. A családom nem igazán értette meg, mondogatták, hogy beteg leszek, annyit fogyok. A kitartásommal és a 76 kilós fogyásommal még egy díjat is elnyertem – árulta el Melinda.