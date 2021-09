75 éves lett a tatabányai oktatás vérkeringésének alappillére, az Árpád-gimi (Fotók)

Születésnapot ünnepelt a Tatabányai Árpád Gimnázium, hiszen az intézményben 75 esztendővel ezelőtt kezdődött meg a tanítás. Ez alkalomból kiállítás is nyílt az elmúlt évek legszebb pillanataiból, majd tortával kínálták a résztvevőket.

A gimnázium vegyeskara nyitotta meg a csütörtöki rendezvényt. Ezt követően Polyóka Tamás megbízott igazgató köszöntötte a megjelenteket.

– 1946. szeptember 23-án, hétfőn, reggel nyolc órakor becsengettek a tatabányai állami gimnáziumban – mondta Polyóka Tamás. – Az iskola első igazgatója hat rendes és hat óraadó tanárral nyitotta meg a tanévet. Köztük olyan pedagógusokkal, mint Bárdos László, akinek azóta gimnázium és utca is viseli a nevét Tatabányán. De említhetjük Molnár Jánost is, akiről a város legrangosabb pedagógiai díját is elnevezték. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az Árpád, a város értelmiségének kialakítója, gyarapítója.

Arról is beszélt, a születésnap mindig megállót jelent számunkra, lehetőséget teremt a visszapillantásra. A megnyílt fotókiállítás is a nosztalgiázásra ad lehetőséget.

– Egy születésnap nem csak az emlékezésről szól, hanem a jókívánságokról is – fogalmazott a megbízott igazgató. – Kívánok magunknak továbbra is kiváló diákokat, nagyszerű pedagógusokat, akik közös munkával viszik tovább a gimnáziumot a siker útján. Olyan tanulókat, akik diplomásként visszatérve Tatabányára tovább gyarapítják a várost, az országot és a Kárpát-medencét. Akik büszkén gondolnak vissza az itt eltöltött évekre, és vállalják: árpádos voltam.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester hangsúlyozta, az iskola sok értéket teremtett fennállása óta. A pedagógusoknak energiát, kitartást és megújulásra való képességet kívánt. Végül emléklapot adott át a jeles évforduló alkalmából. Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott a pedagógiai munkát méltatta, hozzátéve, itt nem csak az oktatásra, a nevelésre is hangsúlyt fektetnek. Úgy vélte, a közösségépítés is példaértékű, a gimnázium a határon túli magyar intézményekkel is élénk, jó kapcsolatot ápol.

Kovács Miklós igazgató a pohárköszöntőn felidézte, a 75 év több mint felét töltötte el az Árpádban.

– Ez az intézmény valóban fogalom, de ehhez nem csak a tanárok és a diákok, hanem a szülői közösség is kellett – mondta. – Úgy teljes az iskola, ha a tanulók, szülők és a tantestület együtt tud dolgozni. Sok előremutató változás történt, ilyen például az Árpád épületének teljes megújulása, amely hatalmas ajándék számunkra.