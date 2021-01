64 éve is a kijárási tilalom árnyéka fedte be a szilveszter örömét

Az óévet záró és az újévet nyitó nap eredetileg nem volt kiemelkedő egyházi, vagy állami ünnep: kitüntetett helyük miatt váltak azzá. Az ezekhez kapcsolódó szokásokat, érdekességeket gyűjtötte egy csokorba Kládek László, a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára munkatársa.

Az év utolsó napja, a Kr. u. 3. században élt I. Szent Szilveszter pápa, a papnövendékek védőszentjének ünnepe. A katolikus templomokban ezen a napon hálaadó szentmisét tartanak, ahol a pap ismerteti a plébánia elmúlt évének eseményeit, az esküvők, keresztelések, temetések számát.

Hangosan űzték el a gonosz szellemeket

Január első napját Julius Caesar tette a polgári év kezdő napjává. Az óév vidám búcsúztatásának eredete az a hiedelem, hogy a zajkeltés és a lármázás elűzi a felhalmozódott gondokat, bajokat, a lesben álló gonosz szellemeket. Ezért nevetni kell, trombitát fújni és petárdákat robbantgatni. A városi polgárság a 19. század végén zártkörű mulatságok keretében töltötte el az év utolsó estéjét. Velzer Ferencz esztergomi táncmester szilvesztere a hajdani Bitter-féle helyiségben rendkívül látogatott volt 1881-ben.

Híres, hírhedt Szilveszterek

A Szilveszter személynévként is gyakori. Gondoljunk Csollány Szilveszter magyar olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászra, vagy Galambos Szilveszter humoristára. A név hírhedt viselői: Matuska Szilveszter, aki az 1931-es biatorbágyi merénylet végrehajtója volt, valamint Harangozó Szilveszter, a pártállami Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnökségének tisztje, majd állambiztonsági miniszterhelyette.

Nyolc évvel később a városban állomásozó tisztek rendeztek a Fürdő vendéglő termeiben szilveszter estélyt. Szomorú volt az év utolsó napja 1920-ban. Az esztergomi lap szerint a korábbi években „tűrhetetlen sivákolással töltötték be a Széchenyi-teret az eladásra hozott újévi malacok. – Tegnap csendes, kihalt volt a piac. Két-három lúd és ugyanannyi pulyka szomorkodott, a még szomorúbb vevők között. Nincs semmink, szegények vagyunk.”

Hangos bulik zenével, előadásokkal

A falvaknak is megvolt a maguk mulatsága. 1921-ben Pilismarót középkorú nős emberei a református templom harangja javára táncmulatságot rendeztek, mely a fenti célra 4666 koronát jövedelmezett. A Turisták Szilveszterestjét hirdette 1933-ban tudósításnak álcázva az Esztergom és Vidéke. E szerint minden műsorszám „sziporkázik az elmés humortól, a kacagásra fakasztó tréfáktól.” Lesz „százesztendős jövendőmondó, aki a múltat és jövőt egyformán látja.” A műsor terített asztalok mellett volt élvezhető, míg tánc a Fürdő Szálló nagytermében zajlott. Száz szónak is egy a vége: „aki jól akar mulatni, az idén is a turistákhoz megy Szilveszterre.”

Az Esztergomi Református Ifjúsági Egyesület is kedélyes Szilveszterestét rendezett. A „műkedvelő gárda” rövid darabokat, életképeket adott elő. A Korona és a Központi Kávéház is szervezett szilveszteri mulatságot. „Megérkezik külön vonaton a Hacsek és a Lajosné.” A Központi Kávéház nagy kabaré-előadása „éjjel 1 órakor kezdődik belépődíj nélkül. Műsoron vannak Hacsek és Pucs, bigin, rumba-bemutató, tánc duettek, slágerszámok, konferálás. Lesz malacsorsolás is.”

Ismét csendesebb volt 1943 szilvesztere, bár Harangozó Bertalan „válogatott csemegeborai és likőr különlegességei”, valamint a Kék Hordó „szenzációs nagy Szilveszter-estje” Bangó Pali cigányzenéjével hozzájárult a vígsághoz.

Az 1950-es években illett vígan lenni szilveszterestén. A jókedv is kifejezte, hogy a mulatozók bíztak a szocialista fejlődésben. 1951 végén Bakonyszombathelyen a tanács rendezett teaesttel egybekötött műsoros estet, melyet cigányzene és tánc követett reggelig.

A gyerekek, különösen az úttörők még a téli szünetben sem pihenhettek, legalábbis a Pajtás újságban 1953 elején közölt csapatnapló szerint. December 30-án csapatgárda értekezlet volt, s másnap vidám újévi jelmezes ünnepet tartottak a gyerekek. Január 1-jén pedig boldog újévet kívánva látogatták meg az igazgatót, tanárokat, a párttitkár és DISZ- titkár elvtársakat, a sztahanovista és élmunkás szülőket. Január 2-án már újból kezdődött a tanítás.

A megyeszékhelyen működő Szabadság Termelőszövetkezet tagjai – külön helyiség híján – nem mulathattak együtt: „a tagság egyik része az erőmű kultúrotthonában, a másik része a Puskin kultúrotthonban. Van, aki otthon marad. Azért otthon sincs hiány a felkészülésben… Disznóölés is volt, borunk is van. A rádió is szól. Még akkor sem unatkozunk, ha otthon maradunk.” Ugyanakkor elegáns mulatságot kínált a tatai Kristály szálló.

Nem volt sok oka a magyar embereknek a mulatozásra 1956 végén. A kijárási tilalom este 10 órától reggel 4 óráig tartott. Meglepően merészen – így összegzett az Esti Hírlap újságírója: „Sokkal jobb lehetett volna ez a Szilveszter még a jelenlegi körülmények között is, ha a hatóságok nyíltan feloldották volna a szeszkimérési tilalmat, s ha valamit engedtek volna a kijárást korlátozó fölös óvatosságból.”

A hatvanas évektől televízió és házibulik

Az 1960-as években már több ok volt a mulatozásra. Míg korábban csak a Magyar Rádió szilveszteri kabaréján derülhettek az otthonülők, ekkor már a televízió és annak szilveszteri műsora volt a sláger – és a fő beszédtéma az új év első napjaiban.

A Dolgozók Lapja kritikája szerint „olyan a szilveszter, amilyen a Televízió műsora.” „A szilveszteri szórakozás szinte országos méretekben a tv-programjára épül. A házi-bulisok is csak a tv-buli után kezdenek igazán bulizni.

Tippek házibuli szervezéséhez

’Miért ne lehetne az idén nálatok szilveszteri buli? A legfontosabb, hogy derítsétek ki, hol, melyik szülő fogadná be a társaságot. A többi jön magától, például: hányan jönnek, ki mit hozzon magával, milyen legyen az ünnepi dekoráció, ki vállalja a háziasszony szerepét, kik lesznek a kukták és a lakberendezők. S ki az, aki rendet teremt a helyszínen. Ugorjatok fejest a 69-es évbe! (Ifjúsági Magazin, 1968.)

A másik újdonság a házibuli volt: a korábbi szolid házi mulatságokat a tizenévesek által rendezett felnőttmentes vigasságok váltották fel, kétségbeesésbe döntve a szülőket és idegesítve a szomszédokat. 1971 végén Szilágyi János újságíró, szerkesztő arra figyelmeztette az Ifjúsági Magazin olvasóit, „hogy az italok mennyisége nem egyenlő a jó hangulattal, a jó szilveszterezéssel…

A kórházak szülészetein is izgalmat okozott az új év beköszönte, hiszen a legkorábban érkező csöppség nyerhette meg az Állami Biztosító húszezer forintos kötvényét. A tatabányai szülészeten az 1974-es esztendő első babája csak „4 óra 55 perckor kezdett sírni, a világ tudtára adva, hogy megérkezett.”

Külföldről is várták a vendégeket

A 80-as években már nem a hazai, hanem a külföldi vendégek jelentették a fizetőképes keresletet. Az egyik tatabányai szállodában is sok külföldi szilveszterezett 1981 végén. A kőszegi Jurisics-várban rendezett nagyszabású szilveszteri bálra a legtöbben a szomszédos Ausztriából érkeztek. Győrött pedig félezer vendég mulatott az egyik étteremben: Bécs egyik legnagyobb áruházának alkalmazottjai.

Az ünnepek is elmúlnak, ismét jönnek a munkás hétköznapok. A megyei lap egyik 1974 eleji cikke a kényelmes január jelenségét kárhoztatta. „Ezekben a napokban, hetekben íródik a termelékenység fekete krónikája, a rohammunka születési anyakönyve. Most viszont, a statisztikusok, munkaügyisek és az energetikusok a megmondhatói: sok munkahelyen a lazítás perceit élik. Fáradtak és kényelmesek vagyunk.” A cikk írója kijelentette: „év eleji kényelmességeinknek később kamatostól megfizetjük az árát.”