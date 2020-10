1956 hőseire, áldozataira emlékezett Tata

A városban 1956. október 26-tól erősödött meg a rendszerellenes hangulat. Ekkor már mindenki tudott az Országház előtti, a budapesti Kossuth téren történt drámai eseményekről. A tatai üzemek többségében pedig ekkor már sztrájkoltak, ezzel is nyomatékot adva a „nép” követeléseinek. A környező gyárak munkásai, a tüntetők leverték a vörös csillagot a szovjet hősi emlékműről, majd le is döntötték azt a talapzatáról, miközben elfoglalták az Öreg-tó parti város fontosabb középületeit.

Újra felidézett múlt

A tatai eseményeket Szalai Margit, a város gyermekorvosa is átélte, aki korábban felidézte az akkori történéseket. Az akkor fiatal lányról ikonikus fotó is készült, amikor a a Hősök terén álló emlékműnél verset szaval. Ezt a képet mai környezetbe helyezve újra is fotóztuk.