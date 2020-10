50 kilós rönkökkel felüléseztek és gépkarabéllyal futottak a katonák Tatán (Fotók)

Tizenkét csapat sorakozott fel a tatai laktanya alakulóterén kedden reggel, hogy részt vegyenek a Magyar Honvédség (MH) Járőrbajnokságán. A katonák az ország különböző alakulataitól érkeztek a versenyre, hogy bizonyítsák rátermettségüket.

Az MH 25. Klapka György Lövészdandár negyedik alkalommal adott otthont a rendezvénynek, ahol saját bajtársaiknak is szurkolhattak a katonák. A versenyt a tatai dandár parancsnoka, egyben a járőrbajnokság védnöke, Lőrincz Gábor dandártábornok nyitotta meg.

Elmondta, hogy számára nagyon fontos a sport, a katonák fizikai erőnléte. Ezért is örült annak a lehetőségnek, hogy Tata szervezheti meg az idei járőrbajnokságot. Kiemelte, hogy a máskor kétnapos rendezvényt most egy nap alatt teljesítik a csapatok. Már ez is egy plusz, intenzív erőnlétet és állóképességet követel a katonáktól.

Róth Balázs százados, a verseny szervezője elmondta, a bajnokság négy feladategységből tevődik össze: egy fokozott terhelésű fizikai felméréssel kezdődik, amelynek az eredménye határozza meg a rajtsorrendet. Ezután a helikopter átviszi a csapatokat a szomódi gyakorlótérre, ahol komplex harcászati feladatot kell végrehajtani. Majd átmennek a süttői magánlőtérre, ahol egy szituációs pisztolyos lövészeten kell helytállni. A verseny zárása pedig egy éjszakába nyúló menetgyakorlat. A feladatok során büntetőpontokat is lehet szerezni, így nem biztos, hogy a leggyorsabb csapat állhat a dobogóra.

– Azt gondolom, hogy a járőrbajnokság egy olyan komplex harcászati feladat végrehajtás, ami minden olyan katonai képességet összefoglal, amivel egy katonának rendelkeznie kell – mondta a százados.

Közben a csapatok felsorakoztak a fizikai felmérőre. A tét nagy volt, hiszen az utolsónak induló csapat már sötétben vágott neki a menetgyakorlatnak a Gerecsében. Az első megmérettetésen a versenyzőknek azt kellett bebizonyítaniuk, hogy tudnak jól csapatban dolgozni. A hat katonának egymáshoz kötve egy 50 kilós rönkkel a mellkasukon kellett 30 felülést, majd 30 guggolást végezniük, végül még mindig egymáshoz kötve kellett lefutniuk 2 kilométert gépkarabéllyal és sisakban. A helyiek nagy örömére a felmérőt a tatai csapat nyerte meg, így ők indulhattak a helikopterrel elsőnek a gyakorlótérre.