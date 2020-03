Az 50 éve házas bakonyaljai párt az állandó késés hozta össze

Az Ászáron élő Forrai János és felesége, Jelen Margit 1970-ben házasodott össze. Szerelmük történetét osztották meg velünk.

A Házasság hete országos programsorozat apropójából négy helyszínen hat különböző rendezvényen vehettek részt az „ünnepeltek” és az érdeklődők Ászáron február közepén. Ekkor beszélgettünk az 50 éves évfordulójukat ünneplő Forrai Jánossal és feleségével, Jelen Margittal, vagy ahogy mindenki ismeri, Mucival a házasságukról. (- a szerk.)

– A színjátszó körben ismerkedtünk meg. Mindketten játszottunk a darabban. Margit mindig elkésett a próbákról, és mivel én voltam a színjátszókör vezetője én mentem érte, hogy igyekezzen már. Aztán már csak azt vettem észre, hogy náluk ragadtam, valahogy megfogott és hát beleszerettem – mesélt ismerkedésükről János bácsi, aki két év után kérte meg választottja kezét.

– Győrbe jártam iskolába, ott vettem meg a gyűrűket is. Mikor Ászáron leszálltam a buszról, már várt rám. Én meg nem tudtam és nem is akartam várni a dologgal, ott a megállóban neki szegeztem a kérdést. A válaszát meg az elmúlt 50 év bizonyítja – nevetett a férj.

A pár végül 1970. október 3-án esküdött meg, és a gyermekáldásra sem kellett sokat várniuk. Első fiúk hamar érkezett, a másodikra már kilenc évet várni kellett. Azóta már nekik is vannak gyermekeik. Három fiúunoka teszi a nagyszülők házasságát még boldogabbá. János bácsi azt is elárulta nekünk, hogy szerintük mi a hosszú házasság titka.

– Az önzetlen szeretet, az egymásra figyelés, és a tolerancia nagyon fontos. A sok közös program, élmény, utazás is kell a szép emlékekhez – tanácsolták a jubiláló házasok.