44 éves naptejre is bukkantak az önkéntes szemétszedők Tokodon (Fotók)

Május elsején, a munka ünnepén lelkes önkéntesek mintegy tizenöt-húsz köbméternyi hulladéktól tisztították meg az úgynevezett tokodi Nagygödört. Flakonok, gumiabroncsok, gyógyszerek mellett még egy 1977-ben gyártott Fabulon naptej is előkerült, mely az elmúlt évtizedek alatt sem vesztette el az illatát.

– Látjátok, nem kell ide két diploma, egy kis műszaki érzék elég és máris ki tudjuk rántani ezt a ponyvát a földből! – élcelődött az egyik önkéntes, aki társaival megragadta félig betemetődött fekete színű műanyagfóliát, majd átadták két másik jelenlévőnek, akik kivitték az erdei ösvényen keresztül a földút mellé.

Rég látott ekkora összefogást a környék: fiatalok és felnőttek, helyiek, illetve környékbeli településekről érkezők is kesztyűt ragadtak, hogy felszámolják az illegális szemétlerakatokat. A Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) Szemétirtók csoportja – melynek tagjai sárga egyenmellényben dolgoztak – is jelen volt és most is hamar megtöltötték a zsákokat. A kisgyermekes családok a kisebb méretű hulladékra utaztak, a fiatalok élvezettel szaladgáltak szeméttel a kezükben, a felnőttek a tégla és betondarabokat is felmarkolták.

– Csak fényképezni jöttél vagy szemetet is szedsz? – szegezte nekem a kérdést egyik tokodi ismerősöm, majd felmutattam neki a kesztyűmet, amit a legutóbbi gazolásnál használtam. Igazi kétbalkezes lettem, mivel két balos darabot vittem magammal, de ez sem tartott vissza attól, hogy felszámoljam a fák között talált gyógyszer- és kenőcslerakatot.

Czirkelbach Ferenc, helyi vállalkozó például munkagépekkel járult hozzá az Arany János utca elején, a Nagygödör bejáratánál található nagyobb kupac felszámolásának, a munkálatok végén pedig árkokat vájt ki, hogy a szemétlerakók ne tudjanak majd bemenni a területre. Az önkormányzat multifunkciós traktorral, a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai pedig terepjáróval és utánfutóval segítettek be. Az eredmény magáért beszélt, a szemétszedés után jó volt végigsétálni a szeméttől megtisztított fás-bokros területen.