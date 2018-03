4,2 milliárdból épül új Interspar Tatán

Hamarosan egész Tatára kiható építkezés kezdődik meg a vizek városában, amelynek végeztével az ország 34. Intersparjában vásárolhatnak majd a tataiak.

Mintegy 5200 négyzetméteres új hipermarket építését jelentették be szerdán Tatán. A környezetkímélő technológiákkal megtervezett Interspar várhatóan 2019 nyarán nyílik meg Tatán, 68 munkahelyet teremtve.

– Tata és térsége nagy vásárlóerővel rendelkezik, ezért döntöttünk egy korszerű hipermarket megépítése mellett, amely az egykori TAC-pálya helyén fog megvalósulni – mondta Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az új üzlet mintegy 5200 négyzetméteres lesz, ennek a területnek a felén különböző üzletek, szolgáltatók kapnak helyet. A beruházás összértéke csaknem 4,2 milliárd forint, amelyet a vállalat önerőből fedez. Az épületben a tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek teljes egészében fából készülnek majd. A külső megjelenésében is esztétikus, környezetbarát anyaghasználat a tervek szerint környezetkímélő belső technológiákkal fog kiegészülni.

Az egész létesítménybe ózonbarát hűtőrendszert és hűtőajtókat, hatékony energiafelhasználású LED-világítást terveznek, a komplexum ideális hőmérsékletét pedig a padlóba épített hőkezelő rendszerrel biztosítják. A fűtéséhez földgázt egyáltalán nem használnak majd, a gazdaságos és jó komfortérzetet biztosító padlófűtéshez és hűtéshez a kereskedelmi hűtésrendszerből származó hulladékhőt hasznosítják.

A tatai áruház eladóterében is megtalálható lesz például a salátabár vagy a látványpékség. A vállalat a megváltozott fogyasztói elvárásoknak megfelelően bővíti széles, mintegy húszezer termékből álló árukínálatát. Így az új tatai hipermarketben kiemelt elhelyezést kapnak az egészségtudatos táplálkozást segítő élelmiszerek, valamint a bio- és diabetikus termékek.

Interspar épül Tatán. A részletekről és hogy mit jelent ez a városnak, a tatai polgármesteri hivatalban számolnak be.Város Tata SPAR Magyarország Közzétette: Kemma.hu – 2018. március 7.

Új szolgáltatásokkal is találkozhatnak majd a vásárlók: ezek közül kiemelkedik a SPAR to Go étterem, ahol frissen készült melegételek, pizzák, grillételek, sültek, szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatából válogathatnak majd az áruházba betérők. Az étterem nemcsak a belső térben, hanem a nyári időszakban az erre a célra kialakított teraszon is várja a vásárlókat, akik igénybe vehetik az ingyenes wifi-szolgáltatást is.

Az új tatai hipermarketben a gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszák fogják segíteni. A látogatókat egy 450 férőhelyes parkoló fogadja, valamint elektromosautó-töltő állomás és kerékpártároló is épül. A hipermarket szomszédságában pedig egy modern játszóteret alakítanak ki.

A biztonságos megközelítést elősegítendő a beruházás keretében kiszélesítik a Május 1. utat, kanyarodósávot alakítanak ki, áthelyezik és kiszélesítik a gyalogátkelőhelyet. Az autóforgalmat zöldnövénysávval választják el, és sor kerül a forgalomirányító lámpák működésének összehangolására is.