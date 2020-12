42 tonnák mozognak az új tatabányai csarnok felett - videón a monstre munka

A 42 tonnás acél tartóelemek nem pihennek tovább. Ezekben a napokban építik be őket a leendő új sportcsarnokba.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője megmutatta, hogyan áll a multifunkciós tatabányai sport- és rendezvénycsarnok építése. A Modern Városok Programjának egyik tatabányai eleme a 6000 férőhelyes csarnok, amelynél most a 42 tonnás tartóelemeket elkezdték beemelni a helyükre, egy 400 tonnás daru segítségével.

Multifunkcionális rendezvénycsarnok fő tartó elemeinek beemelése, Modern Városok Program – Tatabánya Posted by Bencsik János – A Tatai medencéért on Friday, December 4, 2020

Ahogy a miniszterelnöki biztos is felidézte, a fő tartóelemek Sárospatakról érkeztek. A következő napokban tízet építenek majd be belőlük, majd jöhet a küzdőtér fedése. A monstre elemeket, ahogy arról mi is beszámoltunk, a Weinberg által gyártott acélszerkezeti elemekből fordulónként kettőt tudtak leszállítani, hogy aztán a helyszínen összeszereljék őket, majd a Berkó & Berkó által biztosított darukkal beemeljék a helyükre.

Egy hónapja Schmidt Csaba önkormányzati képviselő, a helyei Fidesz-KDNP frakció vezetője is megmutatta, hogy áll a csarnok építése. Akkor a vívók új terme szerkezetkész volt már, míg a lelátokra már érkeztek próbaszékek. November végi hír, hogy a kormány jóváhagyta a projektre fordítandó összeg emelését, mert az építkezéskor kitermelt föld elszállítása és lerakása plusz költséget jelent.