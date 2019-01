Több mint 500 tonna útszóró sót juttattak ki a főbb útvonalakra az elmúlt 24 órában a Közút munkagépei.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Komárom-Esztergom megyében vasárnap reggeltől hétfő kora délutánig összesen mintegy 520 tonna útszóró sót és több mint 45 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki az általuk kezelt útszakaszokon.

Mint a kommunikációs osztályuktól megtudtuk, ebből a kisbéri mérnökségük 110 tonna sót, az esztergomi közel 73 tonna sót és 7100 liter kálcium-klorid oldatot, a tatabányai több mint 118 tonna sót és 3500 liter kálcium-klorid oldatot, a bicskei autópálya-mérnökség 102 tonna sót és 19 ezer liter kálcium-klorid oldatot, míg a komáromi autópálya-egységük közel 115 tonna sót és több mint 15 ezer liter kálcium-klorid oldatot szórt ki az országos közutakra.

Az M1-es autópálya alapvetően nedves, a főutak szintén sónedvesek, a tatabányai mérnökség környékén még vannak latyakos, hókásás szakaszok, máshol az alsóbbrendű utak is jól járhatóak. A nap hátralévő részében is közel 40 munkagéppel, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak a Közút szakemberei.

A hétfő hajnalban kiadott másodfokú riasztásokat a meteorológia délelőtt visszavonta, ugyanakkor hiába figyelmeztették a sofőröket, sajnos a csúszós utakon több kamion is elakadt, illetve ütközött. A kamionosoknak azzal is számolniuk kell, hogy a kaptatókon, emelkedőkön nehezebben közlekednek járműveik, sőt, el is akadhatnak, ahogy arra a hét végén több példa is akadt. A Kemma.hu információi szerint a tarjáni szerpentinre ráadásul egyébként sem érdemes menniük, hogy ott spóroljanak meg néhány 10 kilométernyi útdíjat, ugyanis Tarjánba a súlykorlátozás miatt be sem hajthatnak. Ennek ellenére sajnos több kamionos próbálkozik arra.