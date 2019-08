351 millió jut az esztergomi Strázsa-hegy környékének megújulására

Teljes iszapkotrással, talajcserével, fajmentéssel és áttelepítéssel járó projekt során újjászületik a volt katonai terület.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, elkezdték megtisztítani az esztergom-kertvárosi Strázsa-hegy környékét. A Környezet és Energiahatékonyság Operatív Program Tízpontos projektet mutattak be augusztus 13-án mutatták be a Strázsa-hegynél lévő Duna-Ipoly Nemzeti Park (DINPI) székházában. Az eseményen Dr. Rácz András környezetügyért felelős államtitkár és Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park első embere is beszélt a 2016 és 2021 között zajló, a volt szovjet gyakorló- és lőtér terület kármentesítéséről. Mint elhangzott: a programra összesen 531 millió forintba kerül.

A megvalósuló projekt alapvető célja, hogy megtisztítsák a szennyezett területet, illetve, hogy az újrahasznosítás, a rekultiváció is megvalósuljon. Az államtitkár rámutatott: az országosan hét kiemelt kármentesítésre irányuló projektből a DINPI az egyetlen, amely a kivitelezés fázisában tart.

Az Esztergom határában lévő egykori katonai területen a fent jelzett időszakban megtisztítják a területet a szennyezett növényzettől, lőszermentesítést végeznek, fajmentéssel és áttelepítéssel élesztik újra itteni állatvilágot, humuszmentéssel teszik újra élővé a vegyi anyagoktól elhalt részeket, iszapkotrást, talajkitermelést, talajcserét hajtana végre, valamint szakmai szempontok szerint tereprendezéssel zárják majd le a teljes projektet, mondta az igazgató.

A projekt bemutatása során arra is kitértek, hogy a beruházást megelőzően, 2008-ban egy tényfeltárás során kimutatták az ezen a területen lévő káros és mérgező nehézfém és szénhidrogén- szennyezettséget. Ezeket két helyen lelték fel: a régi üzemanyag tároló területén, valamint az úgynevezett Kökörcsin Ház mellett található tavaknál.