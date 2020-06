3,5 millió forintos életmentő eszközt kaptak a tárkányi tűzoltók

Az új, modern eszközt adományokból és támogatásokból és céges hozzájárulásokból vásárolták a tárkányi önkéntes tűzoltók.

Egy akkumulátoros feszítő-vágó szerszámmal bővült a tárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (TÖTE) eszköztára. A 3,5 millió forint értékű eszközt pályázati támogatásból, magán­adományokból, illetve a forgalmazó cég, a Nardotech Kft. hozzájárulásából tudta megvásárolni az egyesület.

Az ünnepélyes átadón részt vett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, Szunyog Zoltán ezredes is, aki kiemelte, hogy a hivatásos tűzoltók és az önkéntes alakulatok egész évben szorosan együtt dolgoznak.

– Ahhoz, hogy az önkéntes egyesületek is megfelelően segíthessék az embereket, a legkorszerűbb eszközöknek kell a rendelkezésükre állni. Ezt az új feszítő-vágót sokkal könnyebb kezelni, sokkal gyorsabb, mint a régi. A gyorsaságon pedig életek múlnak – hangsúlyozta a megyei igazgató.

Balázs Zoltán, a TÖTE elnöke elmondta, hogy a régi eszköz használatához négy emberre volt szükségük.

– A régi, hidraulikus feszítő-vágó eszközünknek a teljes súlya mintegy 100 kilogramm volt. Ráadásul külön két ember kellet a hidraulika mozgatásához, másik kettő pedig a szerszám megemeléséhez és használatához. Az új szerszámot viszont egy ember is könnyedén kezeli. Mire a régit elővennénk, az újjal már be is fejeztük a munkát – magyarázta az elnök.

Az átadón részt vett Csordás János alezredes, megyei tűzoltósági főfelügyelő is. Elmondta, az idén a Komárom-Esztergom megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 36 önkéntes tűzoltóegyesület pályázatát adta be és mindegyik nyert. Vagyis minden második megyei egyesület részesült idén támogatásba.