32 zsák szeméttől tisztították meg az Öreg-tó medrét

A zord idő ellenére egy 25 fős csapat jött össze szombaton az Öreg-tó partján, akik 32 zsáknyi hulladéktól takarították meg a most szárazon álló medret.

Szemétszedési akciót hirdettek Tatára, az Öreg-tó partjára szombat délelőttre. A zord idő ellenére egy 25 fős csapat jött össze az Építők parkjánál, akik arra vállalkoztak, hogy megtisztítják szeméttől a tó szárazra került medrét. Indulás előtt a szervezők kiosztották a zsákokat, a rutinosabbak kesztyűt húztak és két irányba elindult a társaság. Voltak akik családostul, kisgyerekkel érkeztek, volt aki a barátaival közösen indult neki. De két kutya is „besegített” a gazdáiknak a szemétszedésbe. Végül 32 zsáknyi hulladékot gyűjtöttek össze.

László, miközben pakolta az eldobált műanyag üvegeket a zsákba elmondta, hogy ő már többször is csatlakozott a társasághoz.

– Most, a szemétszedésen szétrajzottak az emberek, de amikor például egy bozótos részt hoztunk rendbe, sokat tudtunk beszélgetni. Az alap érdeklődés, vagyis a környezetvédelem, a város szeretete adott, a többi téma meg jön magától. Közben pedig valami hasznosat is csinálunk – mondta a férfi, aki másfél évvel ezelőtt költözött Tatára.

Gönczy Mihály, az esemény szervezője elárulta, hogy februárban hozott létre egy Facebook-csoportot, ahol több önkéntes eseményre is hívják a lakókat, de jótékonysági akciókat is szerveznek. Nemrég az ötéves, agydaganatos Dani javára rendeztek jótékonysági futást. De szerveztek már tanszergyűjtést is, amivel több, mint hatvan családnak tudtak segíteni.

– Most, a tómeder megtisztítása előtt engedélyt kértünk rá a vízműtől és a városgazdától. Utóbbitól zsákokat kaptunk, illetve az összegyűjtött szemeteket még a mai nap folyamán elszállítják – tette hozzá a szervező.