300 millió forintból újult meg a komáromi Aprótalpak Bölcsőde

Átadták a bölcsődefejlesztési program keretén belül megújult Aprótalpak Bölcsődét. Az átadón Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár is jelen volt.

Több mint 300 millió forintból újult meg az elmúlt évben a Komáromi Aprótalpak Bölcsőde székhelye és a szőnyi telephelye, amelyet január 23-án szerdán adott át a gyerekeknek Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője, Popovics György a megyei közgyűlés elnöke és dr. Molnár Attila polgármester.

Az átadón Novák Katalin elmondta, hogy a bölcsődék működtetéséhez adott magasabb támogatás, a férőhelyek számának bővülése és a gyermeknevelők nagyobb anyagi megbecsülése jelentik az alapját a kormány bölcsődefejlesztési programjának, amely az elkövetkezendő években is folytatódik. A szerdai átadón az intézmény apróságai kedves műsorral köszönték meg a fejlesztést a jelenlévőknek.

A támogatásnak köszönhetően elkészült az Aprótalpak Bölcsőde épületének teljes szigetelése, valamint megvalósult az összes korábban ki nem cserélt nyílászáró cseréje. Az épület külső-belső akadálymentesítése is elkészült, emellett létrejött egy mozgássérült mosdó is, valamint az intézményen belül több új helyiséget is kialakítottak.

Megtörtént a pihenő és játszó udvar teljes felújítása, egyebek közt a meglévő kültéri játékokat és a homokozót elbontották, ehelyett új fedett gyermekpihenőket létesítettek, új szilárd burkolatú járdákat, közlekedő utakat alakítottak ki, új kültéri fix játékokat telepítettek és megtörtént a burkolat nélküli felület újra füvesítése is. Emellett energetikailag is korszerűsödött a bölcsőde.

Részleteket a 24 Óra január 24-i számában olvashatnak.