300 millió forintos támogatásból kívül-belül megújul a kisbéri plébánia

Kívül-belül teljesen megújulhat a kisbéri plébánia épülete a kormány 300 millió forintos támogatásának köszönhetően. A munkálatokat a napokban elkezdik és a tervek szerint 2021 novemberében már birtokba is veheti az egyházközösség az épületet.

A városközpont rehabilitációjának keretén belül újulhat meg teljesen a római katolikus plébánia épülete. A szerdai sajtótájékoztatón Sinkovicz Zoltán polgármester elmondta, hogy ezzel folytatódik az a munka, amelynek köszönhetően egy szebb, élhetőbb városközpont jön majd létre. Kiemelte, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom felújítása már javában zajlik, és hosszú évek munkájának eredménye, hogy most a hozzá tartozó plébánia épülete is megújulhat.

Dr. Veres András győri megyéspüspök arról beszélt, hogy miért is fontos egy városnak a temploma.

– Egy olyan településen újulhat meg mind a templom, mind a plébánia, ahol minden bizonnyal sokáig fog még plébános, pap a község szolgálatában állni. Hiszen nemcsak Kisbér, de a környező települések egyházközségi feladatait is a kisbéri plébánia látja el. Ezért az épület felújítása és működése nem csak a városra, de a környékre is kihatással van – magyarázta a győri megyéspüspök. Hozzátette: ha egy településen nem működik a vallási közösség, akkor az a település elsorvad, elhal. Ezért is fontos, hogy ápoljuk, vigyázzuk és megóvjuk azt.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő szerint az egyházi ingatlanok állapota tükrözi a közösség lelki állapotát is.

– A plébánia Kisbér első kőépülete volt, amelynek megóvása nemcsak az egyház, hanem a város érdeke is. A felújítás előkészítését nehezítette, hogy ez egy nagyon bonyolult szerkezetű épület, ami ráadásul országosan védett. Így a tervezés során szigorú szabályokat és előírásokat kellett betartani. De úgy gondolom, hogy nagyon csodálatos tervek készültek – mondta a képviselő.

Magyaros László, a római katolikus egyház kisbéri plébánosi kormányzója elmondta, hogy a tervek szerint 2021 novemberére fejeződhet be a felújítás. – A felújításra a magyar állam 300 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adott. Míg a tervek elkészülésének 10 millió forintos költségét az egyházmegye finanszírozta – árulta el László atya.