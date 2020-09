30 éves öregdiákok kötöttek kendőt az új baji iskolások nyakába a jubileumi tanévnyitón

Szomorkás és mosolygós gyermekarcok keveredtek a baji iskola bejárata előtt a keddi tanévnyitó előtt. Különösen az elsős apróságok voltak megszeppenve. Sokan közülük erősen szorították még anyukájuk vagy apukájuk kezét, amikor beléptek az oktatási intézmény kapuján.

A Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolában harminc évvel ezelőtt, 1990. augusztus 20-án tartották az első ünnepélyes évnyitót, ezzel mintegy első királyunk emléke előtt is tisztelegve. Akkor 180 diák kezdte meg tanulmányait. Kedden viszont már 261 fiatal hallgatta végig az évnyitó beszédeket és az ünnepi műsort. Az alsósok az aulában elhelyezett padokon foglaltak helyet, a felsősök pedig a tanteremből kísérhették végig az eseményeket.

Ruttner Csaba, a közoktatási intézmény igazgatója még a megnyitó előtt kiemelte, hogy több mint 110 millió forintos fejlesztés előtt áll az iskola. A nyertes pályázat megvalósítását azonban a járványveszély miatt el kellett csúsztatni. Ennek ellenére egy kedvezően elbírált kiegészítő pályázatnak köszönhetően ötmillió forintot az osztálytermek és a folyosók festésére fordíthatott az iskola, amely összeget további ötmillióval egészítettek ki.

Az amúgy is rendhagyó évnyitóra meghívták a harminc évvel ezelőtti elsősöket, akik felkötötték a mostani első osztályosok nyakában az iskola címerével díszített kendőt. Az apukák között volt az a Balogh Zsolt is, aki harminc esztendeje itt kezdte tanulmányait és most kislánya, Rebeka nyakába ő tehette a „kendőt”.

Először az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, kiemelve, hogy 1990-ben 15 kisdiák kezdte meg az első évet, idén pedig 24 apróság iratkozott be. Beszédében az elsősök mellett a végzősökkel is külön foglalkozott, akiknek eredményes felkészülést kívánt a majdani felvételi vizsgához.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, miniszterelnöki biztos egyebek mellett arról is szólt, hogy a járványveszélyes időszakot követően az évnyitó egyben az újra találkozás ünnepe is ennek a közösségnek. Emellett pedig azt is hangsúlyozta, hogy mennyire fontos az önmagunk és mások iránti felelősségvállalás, illetve kitartás.

További részletek a 24 Óra szeptember 2-i számában olvashatnak!