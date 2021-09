30 éve nyújt segítő kezet a tatabányai alapítvány, most gálával ünnepelnek

Egy évvel később, az idén készül megünnepeli három évtizedes fennállását a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány. Három évtized címmel pályázatot is benyújtottak korábban három nagy program megvalósítására. Ezek igazodva a járványügyi szabályokhoz, részben, vagy teljesen meg tudtak valósulni.

Áprilisban látványos volt Tatabánya csatlakozása az autizmus világnaphoz: kékben ragyogott a város felett a Turul és a városközpontban egy kiállítást nyitottak meg, ahol az alapítványon belül működő autizmussal élő gyerekeket is bemutató kiállítás nyílt meg. Sok hasznos információ olvasható ezeken az óriástablókon e láthatatlan különlegességről. Előadások, online fórumok is kapcsolódtak a programhoz.

Júniusban Szemléletformáló találkozásokat szerveztek a megyei könyvtárral együtt. Premierre hívták a város iskoláit: a Szépítő szivárvány című zenés érzékenyítő tanórát mutatták be. Csaknem százötvenen nézhették végig a főpróbát és az előadásokat.

Októberben újabb produkcióra készül a Léleksegítő Alapítvány. A mássággal, különlegességgel élők számára meghirdeti az Adamecz László által életre hívott Százszorszép Fesztivált, a Fogyatékossággal Élő Amatőr Előadók XV. Kulturális Fesztiválját.

A programba olyan egyéni és csoportos produkciókat várnak, amelyek főszereplői valamilyen fogyatékossággal élnek (például: mozgásukban, látásukban, hallásukban korlátozottak, vagy Down-szindrómával, autizmussal élnek), ugyanakkor szeretnék tehetségüket megmutatni nagyobb nyilvánosság előtt. Az alábbi kategóriákban lépnek fel a résztvevők: vers/próza, jelenet (egyéni és csoportos); ének, zene (egyéni és csoportos); tánc (egyéni és csoportos) és egyéb, azaz például bűvészet, paródia. Az előadások műsorideje egyéniben 4, csoportos fellépés esetén legfeljebb 8 perc lehet. A Száz­szorszép Fesztiválra lezárult a nevezés, így immár a próbáké a főszerep.

A Százszorszép Fesztivált a tervek szerint október 9-én, szombaton rendezik meg a Vértes Agorájában. A produkciókban általános és középiskolás csoportok is közreműködnek majd.

A gáláról

A Százszorszép Fesztivál zsűrije majd arany, ezüst és bronz minősítéssel értékeli a produkciókat. Az arany minősítést elérő közül az ítészek döntése alapján néhányan meghívást nyerhetnek a Százszorszép Fesztivál után az október 16-i gálaműsorba is. A szervezők, alapítók ugyanis az idén elsőként külön gálaműsort is szerveznek a legjobbaknak, és azoknak a partnereiknek, akik az elmúlt évtizedekben segítették őket a fogyatékkal élők, a rászorulók életminőségének javítása, az ismeretterjesztés, érzékenyítés során végzett tevékenységük során. A Százszorszép Fesztivál és a gála is egy városi érzékenyítő produkció is lesz. Éppen ezért a műsorokban majd általános és középiskolás csoportok is közreműködnek.