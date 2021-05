29 megyei település templomait újítják fel állami támogatásból

A Templomfelújítási program keretében Komárom-Esztergom megyében a nagyobb városok mellett zömében a kisebb települések harminc katolikus, tizenhárom református és három evangélikus temploma újulhat meg. Soltész Miklós szerint ezek a beruházások a magyar gazdaság újraindítását is segíthetik.

Az únyi Szent Mihály-templomban tarottak sajtótájékozatót a program kapcsán május 7-én. A templomban Pósfai József únyi polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd örömét fejezte ki, hiszen ez az épület 10 millió forint, míg a község református temploma 15 millió forint állami támogatásban részesül.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ismertette, hogy Magyarország Kormánya húsvét előtt döntött arról, hogy 26 milliárd forintot fordít templom felújítására: ebből az összegből itthon 1400, külhoni magyar területeken további 400 vallási épület korszerűsödhet.

Úgy véli, hogy ezek a projektek hármas célokat szolgálnak, hiszen a hitéletet is erősíti, esztétikai szereppel is bír, emellett pedig a gazdaság újraindítását is segíti. Hangsúlyozta, hogy megyénkben 667 millió forint jut a templomfelújításokra.

Dr. Völner Pál, Esztergom térségének országgyűlési képviselője szerint örömteli pillanat volt, amikor elkezdődött az esztergomi bazilika felújítása, de szintén jó hír, hogy a megyében több templomot is renoválhatnak. Említette, hogy választókerületében összesen 13 épületet érint a felújítás.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, Komárom, Kisbér és Oroszlány térségének országgyűlési képviselője ismertette, hogy választókerületében 29 templom újulhat meg és kitért arra is, hogy a Magyar Falu Program keretében az elmúlt két évben mintegy 200 millió forint jutott egyházi ingatlanok korszerűsítésére.

Bencsik János, Tatabánya és térségének országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy a templomok, valamint minden szakrális hely közösségmegtartó erővel is bír, nem mellesleg a turizmus és a kultúra szempontjából is fontos, hogy épített örökségünk minél jobb állapotban legyen. Megköszönte Soltész Miklósnak, hogy az egyházi közösségek mellett a nemzetiségi kezdeményezéseket, csoportokat is támogatni tudják. Rajk János, a Szent Mihály-templom plébánosa és Boros Géza tiszteletes is köszönetet mondott, majd a jelenlévők megtekintették a református templomot is.