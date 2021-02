Ki ne álmodna arról, hogy egyik napról a másikra ölébe hullik a gazdagság? Laub Gábor nemcsak álmodozott, meg is dolgozott érte!

Kíváncsian tárcsázom Laub Gábor számát, akire egy ismerőse hívta fel hírportálunk figyelmét. Annyit árult el, hogy Gábor zsenge kora ellenére nagy sikereket ért el a munkájában, és rövid idő alatt milliomos lett.

Fiatal hang szól bele a telefonba, a várgesztesi fiú bevallja, hogy kicsit megilletődött a megkeresés miatt, nem gondolta, hogy egyszer még a médiában fog szerepelni. Pedig Gábor története valóban nem mindennapi, hiszen mindössze pár év alatt jutott el a futárkodástól a cégvezető pozícióig.

Gábor, ahogy a legtöbb gyerek, már az iskolapadban álmodozott arról, mi szeretne lenni, ha felnő, és mit szeretne elérni az életben. A közösségi médiában sokan osztják meg életük részleteit, ami akár inspirációként is szolgálhat a fiataloknak. Gábort is vonzotta a „csillogó”, utazásokkal, szép autókkal tarkított, jómódú élet. El is határozta, hogy mindent megtesz azért, hogy maga is élvezhesse ezt a luxust. Az érettségi után rögtön neki is fogott a megvalósításához.

– Tatabányán, kereskedelmi iskolában végeztem mint eladó, majd esti tagozaton leérettségiztem. 21 éves voltam, mikor kiléptem a „nagybetűs életbe”, konkrét elképzelésekkel és nagyon elszántan: tudtam, hova szeretnék eljutni. Motivációként egy több millió forintos, számomra álomautó lebegett a szemem előtt, elhatároztam, hogy a lehető leghamarabb összegyűjtöm a rávalót! Első munkahelyem egy csomagfuvarozó cég volt, ahol futárként dolgoztam. A napi teendők mellett minden plusz munkát és hétvégi feladatot elvállaltam – mesél a kezdetekről a fiú.

Gábor elszántságának köszönhetően hamar feljebb jutott a ranglétrán, és mindössze egy év múlva a tatabányai telephely vezetője lett.

– Nagyon sokat dolgoztam, igyekeztem a lehető legjobban teljesíteni, ennek meglett a jutalma: előléptettek. Vezetőként is megtartottam ezt a hozzáállást, törekedtem a maximumot nyújtani, az esetleges hibáimból pedig tanulni, illetve fejlődni általuk. Közben sosem felejtettem el, miért küzdök, mi a célom. Egy évre rá hatalmas lehetőség nyílt meg számomra: felajánlották a budapesti telephely vezetését. Azóta itt dolgozom – tudjuk meg Gábortól.

A tehetséges ifjú immár egy éve él a fővárosban, és dolgozik rendületlenül. Elmondása szerint a nagy felelősséggel járó pozíció jár némi stresszel, de az rá inkább pozitívan hat. A munkahelyi sikernek hála Gábor már a megálmodott autó büszke tulajdonosa, Instagram profilját pedig több mint húszezren követik, ahol utazásairól, hobbijairól is posztol.

– Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megvalósítanom az álmaimat! A visszajelzések alapján sokaknak szimpatikus az életformám, ahogy nekem is az volt anno másoké – mondja.

– A hasonló babérokra törő fiataloknak azt tudom tanácsolni, hogy legyenek kitartóak, higgyenek abban, hogy ők is képesek elérni a céljaikat, és ne hagyják, hogy mások eltérítsék őket az útjukról! Azt látom, hogy egyeseknek elég egy-egy negatív, „neked úgysem fog sikerülni!”-típusú megjegyzés, hogy elvegye a kedvüket és az önbizalmukat, pedig ezeket nem szabad felvenni! Ha valamit szeretnél, akkor küzdj érte, amíg el nem éred! A cél legyen a „muszáj”, ami hajt. Nekem ez a mottóm, és eddig bevált – válaszolja meg Gábor a kérdést, mit tart a sikere kulcsának.

Elárulta, hogy egyvalami hiányzik csak az életéből, az pedig a családja. Éppen ezért ha teheti, kéthetente hazalátogat Várgesztesre.

– Rengeteget köszönhetek a szüleimnek, akik mindig támogattak és mellettem álltak! Ebből szeretnék most visszaadni nekik valamit, akár ajándékokkal, akár egy-egy utazással. Még ha fizikailag messzebb is kerültünk egymástól, minden nap velem van a tőlük kapott „útravaló”, érzem a szeretetüket, és tudom, hogy mindig hazavárnak. Azt gondolom, valójában ez az igazi gazdagság! – zárja bölcsen a beszélgetést a példamutató fiatalember.