2100 felett van a Komárom-Esztergom megye fertőzöttek száma

A koronavirus.gov.hu november 3-i tájékoztatása szerint 99 új esettel emelkedett a megyei fertőzöttek száma.

Ahogy arról beszámoltunk, november 1-ére a kormányzati portál adatai szerint 86 769 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1973 főre emelkedett, 20 856-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 63 940 fő. Az aktív fertőzöttek 25 százaléka, az elhunytak 32 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 4767 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 348-an vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében keddre 99 új esetet regisztráltak a hétfői rekordadatokhoz képest.

Múlt héten a heti adatok esetében is negatív rekord született: összesen 371 új beteggel nőtt a fertőzöttek száma október 26-a és november 1-je között. Ilyen magas heti szám még sem a járvány első, sem a második hullámában nem volt.

A kormányzati portálon kiemelték, hogy a járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma folyamatosan nő. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett megtartsa az ország működőképességét, és ne hagyja, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában.

Felhívják a figyelmet, hogy november 2-a hétfőtől tovább szigorodtak a maszkviselésre vonatkozó szabályok: már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni, azt csak az étel és ital fogyasztása idejére lehet levenni. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést, és ha valaki nem tartja be a szabályokat, azt megbüntetik.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. A kórházak fel vannak készülve a fokozott terhelésre, minden kórházi ellátást igénylő betegnek jut kórházi ágy és ellátás – emelték ki.

Hozzátették: az egészségügyi védekezés részeként már tart az influenza elleni ingyenes oltások beadása; folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása a védőoltással.