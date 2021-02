Körbejógázta Tatát, most neked is segít legyőzni a bezártságot a kecses oktató (képek)

A mai felgyorsult, teljesítményorientált világban nagy szüksége van az embernek a testi és lelki pihenésre, feltöltődésre. A jóga remek alkalmat kínál erre, a 21 napos jógakihívás pedig abban is segít, hogyan vigyél rendszerességet a gyakorlásba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Stressz, hajtás, megfelelni akarás, nyomás – ez csak néhány szó, amiket gyakran használunk, ha a mindennapi robot, azaz a munka kerül szóba. Ezekhez társultak az immár egy éve tartó koronavírus-járvány miatt a bezártság, a bizonytalanság és a magány is. Legalábbis a többség esetében. De mit tehetünk, hogy ez ne így legyen? Henzer Erzsébet jógaoktatóval beszélgettünk, aki nemrég 21 napos online jógakihívást hirdetett.

– Immár második alkalommal hívom és várom a mozogni vágyókat a Facebookon szervezett csoportomba. Januárban hatvanan jógáztunk együtt, jelenleg pedig 172 tag végzi a napi feladatokat. Egy rövid szünettől eltekintve csaknem egy éve nem találkozhatunk személyesen, és bár folyamatosan vannak online óráim, azt tapasztalom, hogy az embereknek egyre nagyobb szükségük van a rendszerességre, a közösségre, és a testi-lelki megnyugvásra. Ebben próbálok segíteni nekik ezekkel a kihívásokkal is – mondta el a tatai edző.

Erzsébet minden reggel egy rövid, 10-15 perces videót oszt meg a csoportban, a gyakorlatokat a nap folyamán bármikor el lehet végezni, sőt képet is lehet megosztani az aznapi ászanáról (azaz jógapózról – a szerk.). Akik pedig mind a 21 nap küldenek fotót, azok között egy öt alkalmas bérletet sorsol ki az oktató, aki mégsem a nyeremény miatt tartja fontosnak a dokumentációt:

– Bár jó dolog nyerni, de leginkább azért szorgalmazom a fotózást, mert így én is látom, ki hogyan végzi az adott gyakorlatot, és tudom korrigálni az esetleges hibákat. Szerencsére egy nagyon jó kis csapat gyűlt össze ismét – ahogy az óráimon általában –, kedvesek és bátorítóak egymással a tagok, így még a félszegebbek is bátrabban töltenek fel képet. Persze mindig van olyan, aki megjegyzi, hogy „sajnos az övé nem lett olyan szép”, azaz nem tudta olyan szépen kivitelezni a feladatot, de ilyenkor mindenkit megnyugtatok: csak gyakorlás kérdése, és mindig saját magához mérje a teljesítményét – meséli Erzsébet.

Ugyanis a jóga nem csupán mozgás, hanem önismeret is egyben. Az ember nem csak a teste, de az elméje határait is megismeri, majd kitolja azokat.

– Amellett, hogy jólesik együtt mozogni, a fizikai hatások egyszersmind lelki és mentális változást is hoznak. Ahogy a test egyre hajlékonyabbá válik, az ember belül is egyre rugalmasabb lesz: megtanulja jobban kezelni a stresszt, higgadtabb maradni egy-egy konfliktusban, aminek a mindennapokban óriási jelentősége van! A jóga türelemre és elfogadásra is tanít mind magunkkal, mind másokkal szemben, ami hosszú távon békét teremt az életünkben. Mindig elmondom az órákon azt, hogy figyeljünk oda a testünkre. Mérjük fel, az adott napon mit tud teljesíteni, és hozzuk ki belőle az aznapi legjobbat – de csak annyit, ne erőltessük túl magunkat! Ez egy óriási harc az egónkkal – foglalja össze az oktató a jógázás mentális és lelki oldalát.

Sokéves tapasztalat és folyamatos továbbképzés Henzer Erzsébet egy híján húsz éve, 16 éves kora óta jógázik, öt esztendeje pedig maga is oktatja ezt a mozgásformát. Csoportos és egyéni órákat tart Komáromban, Almásfüzitőn és Tatán, jelenleg pedig, a járványhelyzet miatt online foglalkozásokra várja vendégeit. A rengeteg tapasztalat mellett is fontosnak tartja azt, hogy folyamatosan képezze magát, és jártas legyen a jóga különféle irányzataiban. Mint elmondta, egy-egy ászanának is számos variánsa van, és az sem mindegy, hogyan magyarázza el a helyes kivitelezést a vendégeknek, hiszen így garantálhatja a sérülésmentes gyakorlást, ami számára kiemelten fontos.

A 21 napos kihívás február 24-ig tart, addig lehet csatlakozni, visszamenőleg is elvégezni a feladatokat, vagy csak ismerkedni a jóga sokrétű világával.