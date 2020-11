2045-re bioköltészetet teremtene a Tatához ezer szállal kötődő író

Közép- és Kelet-Európa egyetlen versfolyóirata a Parnasszus. Az egyik alapító a tatai születésű Turczi István. Az első szám 1995-ben jelent meg, majd 2005-ben létrejött a Parnasszus Könyvkiadó is.

1992 decemberétől láthatták a Magyar Televízióban a Parnasszus című játékos vetélkedőt az irodalom iránt érdeklődők péntek délutánonként, bő két éven át. Csendesen elhalt, de a Parnasszus-gondolat tovább élt, csak éppen átalakult.

– Huszonöt évvel ezelőtt jelent meg a Parnasszus költészeti folyóirat első száma – emlékezik vissza Turczi István, aki Zuglóban él, de sok szállal kötődik Tatához is, a vizek városának díszpolgára. – Szeptember 8-án délután a friss, szagos példányokat is együtt hoztuk el Ispánki Lászlóval a nyomdából. Megálltunk egy virágosbódénál, mert ragaszkodott hozzá, hogy virággal állítsunk be Anna feleségemhez a kórházba. Ádám fiam aznap született, napra egyidős a Parnasszussal.

– Laci barátom a lapnak egy mecénása, aki az irodalmon kívüli világból, üzletemberi szemlélettel állt a lapalapítás mellé. Belénk sulykolta, hogy csak akkor lesz képes fennmaradni a folyóirat, ha nem áll be az irodalmi lapok hosszú sorába, jól körülírható, egyedi profillal rendelkezik. A szekértáborokon elegánsan túllépve működött és működik egy összköltészetinek nevezhető platform, legtöbb tagjával személyes a kapcsolatom. Alig akad olyan kortárs költőnk, aki a 25 év alatt nem publikált a Parnasszusban. Körvonalazódni látszik egy olyan anekdotagyűjtemény, amely írókkal, művészekkel való találkozásaim során itthon és külföldön elhangzott. Ezt a maga idejében lejegyeztem. Címe is van, bár könnyen előfordulhat, hogy soha nem lesz belőle könyv: Sercintések és turczintások.

A vers legyen veletek! Ez a szerkesztő ars poétikája, amit költőként, irodalomszervezőként, szerkesztőként és éppen tizenöt éve már kiadóvezetőként is szem előtt tart.

– A Parnasszus Könyvek 2001-től jelennek meg – folytatja. – Három sorozat él és virágzik egymás mellett. Az Új vizeken a fiatal költők számára, az Átjáró a műfordítóknak, a Magasles az elméleti munkáknak ad teret. Rangos volt a szerkesztőbizottság: Lengyel Balázs, Kántor Lajos, Pomogáts Béla, Orbán Ottó, Tarján Tamás, Tandori Dezső és jómagam; később csatlakozott Kukorelly Endre. A kilencvenes években és az ezredforduló környékén induló költőnemzedék egyik hajléka lett a kiadó.

– Mozgalmas az idei ősz – ugrunk a jelenbe. – A könyvhétre jelent meg a Robin Hód kalandjai című mesekönyvem, és a felnőtteknek való Marokkóban a beteg párnája alá mindig tesznek tőrt. Október elején Mezey Katalin és Szőcs Géza mellett én is átvehettem az Irodalmi Jelen folyóirat nagydíját. Ez egyfajta életműdíj, de eszemben sincs megállni. Legfőbb célom, hogy 2045-re, amikor 50 éves lesz a Parnasszus, az élő szervezetekben végbemenő folyamatok mintájára megalkossam a bioköltészetet. Azt is tervezem, hogy végtelen számú űreposz megírására írjak ki pályázatot, természetesen a Parnasszus égisze alatt.