2021-től többféle alap segíti a megyei civil szervezetek munkáját

Jövőre az eddiginél másfél milliárd forintnál is nagyobb összeg áll a pályázók rendelkezésére derült ki a kormányhivatalban tartott civil információs napon.

A Nemzeti Együttműködési Alap által kiírt pályázatok közül az egyszerűsített támogatás szervezetenként 300 ezerre emelkedik, a 2021-ben pályázható teljes keretösszeg 7,7 helyett már 9,3 milliárd forint lesz. Többek között erről számolt be Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a megyei kormányhivatalban tartott civil információs napon.

A Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ (CKSZK) által szervezett programot Bereznai Csaba, megyénkben a központot működtető Majki Népfőiskolai Társaság önkéntese nyitotta meg, majd dr. Kancz Csaba kormánymegbízott köszönte meg a jelenlévőknek, hogy a járványügyi szabályok betartása mellett foglalták el helyüket, vesznek részt a fórumon. Bencsik János ország­gyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos hozzátette: rendkívül fontos a példamutatás és a tapasztalatok átadása is a hasonló eseményeken.

Szalay-Bobrovniczky Vince kifejtette: a megye a benyújtott pályázatok alapján nincs az élmezőnyben, ám a 2021-es kiírás várhatóan októbertől újabb lehetőségeket teremt a szervezeteknek. Nagyobb összegek és további egyszerűsítések segítik majd a civileket. Kitért a Falusi Civil Alapban (FCA) rejlő lehetőségekre is: gépjármű-beszerzésre és ingatlanvásárlásra, -felújításra is lehet pályázni. Hangsúlyozta: hozzávetőlegesen 400 milliárd forint áll a 60 ezernél is több civil rendelkezésére hazánkban, és megalapították az Értékteremtő Közösségért Díjat is.

Dr. Kecskés Péter főosztályvezető kifejtette: egyszerűsített támogatásra tavaly 2491, az idén 3021 pályázat érkezett az alaphoz. Huszonöt százalékkal emelkedett a nyertes pályázatok száma, a támogatás összege is nőtt. A megyében 2019-ben 44, ebben az évben 55 pályázat érkezett. Hangsúlyozta: az összevont támogatások tekintetében is emelkedés van: tavalyhoz képest harmadával nőtt a nyertes szervezetek száma.