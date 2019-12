Összeállításunkban megmutatjuk, milyen sztorik mozgatták meg olvasóinkat leginkább, mitől voltak büszkék vagy épp mi érintette meg a szívüket.

Újabb 2019-es összeállításunkban ezúttal azt mutatjuk meg, kikre voltat a legbüszkébbek, milyen történetek érintették meg leginkább olvasóinkat. A Facebook-statisztikák alapján összeállított rangsorban az adott hírekre érkezett összes lájkot megnéztük, így alakult ki

A komáromi Versenygép, Szőnyi Ferenc 2019 hőse volt. Augusztusban majd’ 1300-an lájkolták, hogy Svájcban az ötszörös Ironmant teljesítette, azt pedig, hogy a világon elsőként másodjára is a 20-szoros Ironmant, összesen több mint 17 ezren!

Szőnyi Ferenc legyűrte az 1130 kilométert és harmadik lett. Hatalmas gratuláció 🙂 I ♥ Komárom Közzétette: Kemma.hu – 2019. szeptember 2., hétfő

Sokszor használtuk már az emberfeletti jelzőt Szőnyi Ferenc kapcsán, de erre tényleg nincs más szó: a komáromi Vasember… Közzétette: Kemma.hu – 2019. október 26., szombat

2019 másik nagy hőse Suhajda Szilárd volt, aki az esztergomi tanítóképző főiskoláról a világ legveszélyesebb nyolcezres hegyéig, a K2-ig jutott a nyáron, és első magyarként meg is mászta azt. Több mint 7200-an lájkolták összesen az erről szóló posztunkat, és majd’ 50 ezren látták a hírt.

Óriási büszkeség, és nem csak Esztergomnak: Szilárd az első magyar, aki felért a világ legveszélyesebb nyolcezresére Gratulálunk és várunk haza! <3 <3 <3I ♥ Esztergom Közzétette: Kemma.hu – 2019. július 25., csütörtök

Négyezren osztoztak Csiszár Ágnes sikerében is, amikor a komáromi szépség az Anna-bál második udvarhölgye lett.

A tatai énekes, Pápai Joci kétségkívül a február sztárja volt, összesen több mint 2200-an lájkolták Facebook-posztunkat, amelyben beszámoltunk róla, hogy másodjára is megnyerte A Dalt. 1100-an lájkolták megható vallomását is, amelyben arról beszélt, hogy az édesapja a legjobb ember a világon.

A tatai énekes AZ ELSŐ, aki kétszer is képviselheti hazánkat az Eurovízión! Gratulálunk, Pápai Joci! :)I ♥ Tata A DAL Közzétette: Kemma.hu – 2019. február 23., szombat

Pápai Jocihoz képest azonban 2019 tatai sztárja és kedvence kétség kívül Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok párbajtőrözőnk, az Exatlon férfi bajnoka volt. A fiatal sportember január végén érkezett a sportvetélkedőbe, és a fináléig napról napra nőtt népszerűsége, ismertsége, amit nem is csodálunk. Szimpatikusan, igazi csapattagként küzdött a Bajnokokkal.

Patriknak volt iskolája, a Tatai Református Gimnázium is üzent, s bizony a megosztásokra adottakkal együtt 912 lájkot be is zsebeltek mindezzel:

A Tatai Református Gimnázium is büszke Patrikra <3I ♥ Tata Közzétette: Kemma.hu – 2019. február 16., szombat

A Patrikkal kapcsolatos hírek bizony utána is rengeteg embert vonzottak, mind a közösségi médiában, mind cikkeinkben. Amikor visszaszerezte a villát a Bajnokoknak, akkor például nem csupán sporttársai elismerését vívta ki, de 912 lájkolóét is, a hírről pedig több mint 15 ezer értesült, csak a mi Facebook-oldalunkon keresztül. A soron következő híreket több százan, ezren lájkolták, üzenetét például 2400-an, így több mint 33 ezer embernek megmutatva, hogy a fiatalembernek a szíve is a helyén van.

Patrik megmutatta, hogy a szíve is a helyén van ❤ Megható üzenetet küldött haza, miután magabiztos győzelmet aratva… Közzétette: Kemma.hu – 2019. április 19., péntek

Úgy látszik, a tataiak voltak az év nagy nyertesei 2019-ben, ugyanis májusban is egy tatai lett a közönségkedvenc: Wéber Anita, aki a Viasat3 Sütimester című gasztrovetélkedőjét nyerte meg. Majd’ 1200-an lájkolták összesen a győzelméről szóló posztunkat, és még mintegy ugyanennyien a sikerről szóló cikkünket.

A tatai kisposta legügyesebb cukrásza lett az ország sütimestere! ❤❤❤ Gratulálunk, Anita Idesüss!I ♥ Tata #idesüss Közzétette: Kemma.hu – 2019. május 3., péntek

A sportsikerekre, hogy stílszerűek legyünk, örömmel csapnak le olvasóink, nem véletlen, hogy Marosvölgyi Dani sikerét is 2400-an lájkolták.

Több mint 1100-an lájkolták, hogy Molnár Renáta és Prokl Violetta megnyerte a Pole Theatre World világbajnokság drama kategóriáját márciusban, Londonban.

Az augusztus sztárja, valljuk be őszintén, egy kutya volt: az, amelyik bevágtatott a focipályára a Sárisáp-Esztergom Magyar Kupa-meccsen. Cukiskodásával 1100 lájkot gyűjtött be, és csak Facebook-posztunkban több mint 30 ezren látták, ahogy már-már élvezkedve engedi kicipelni magát a gyepről.

Tán focista akart lenni vagy csak egy kis kényeztetésre vágyott? 😍😍😍 Közzétette: Kemma.hu – 2019. augusztus 8., csütörtök

Majdnem ezren lájkolták videónkat is, amelyben József Attila Altató című versét szavalta el nekünk sorról-sorra mentő, tűzoltó, táncos, pedagógus és személyi edző többek között, ezzel felidézve a gyermekkorunkat.