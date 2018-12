2018 legnézettebb videói a Kemma.hu-n

72 ezren nézték meg, ahogy Lévai Ádám két kézzel rajzol, de majd ötvenezren lestek be a legbetyárosabb lagziba is a Kemma.hu-val 2018-ban.

2018-ban számos érdekes, fontos vagy épp különleges eseményről, témáról beszámoltunk. Az idén több alkalommal élőben a Facebook-oldalunkon vagy videóriportban is megmutattuk, hogy mi minden történik a megyében, milyen nagyszerű kezdeményezések indultak útjukra, és milyen tehetségek, értékes emberek élnek köztünk. Most megmutatjuk az év legnépszerűbb videóit.

Az év sztárja minden kétséget kizáróan Lévai Ádám tatai művésztanár lett, akivel Príma Díja kapcsán beszélgettünk, de azt is megmutatta, mivel tudja igazán elcsendesíteni a diákokat: ha két kézzel egyszerre rajzol. 72 ezren nézték meg nem mindennapi alkotását:

Több mint negyvenhétezren osztoztak Bujdosó Attila és párja, Mariann boldogságában. A pár nem akármilyen esküvőt szervezett magának: a lagziba az ország minden tájáról érkeztek betyárok, így bátran mondhatjuk, ennél betyárosabb esküvőt Tata és a net népe sem látott még.

Megható pillanatoknak lehettünk tanúi Komáromban is: szerenáddal és közös vacsorával lepte meg az 1978 és 1990 között végzett három osztálya a komáromi Mocsári Lászlót, aki a bicskei postaforgalmi szakközépiskolában tanított, és 2018-ban töltötte be hetvenedik életévét. A szülinapi köszöntés mellé több mint huszonötezren csatlakoztak virtuálisan, ennyien nézték meg ugyanis élő videónkat arról, hogy a régi tanítványok meglepik a tanár urat.

A sport sem maradt ki az életünkből. A Cutler Pulzus Fitness vendége volt a legendás testépítő, Tom Platz, akit többek között Aranysasként és „A láb”-ként ismernek. Ha pedig itt járt, edzést is tartott a jelentkezőknek, és a testépítés varázsáról is mesélt a Kemma.hu-nak. Videónkon, amelyet már több mint 7500-an láttak, megnézhetitek, hogy hajtotta a végsőkig és azon is tovább a tatabányaiakat:

Az ötödik legnépszerűbb videó szintén egy élő bejelentkezés volt. A régi cipőgyáriak találkoztak egykori munkahelyükön, ahol egyébként az első Alföldi Papucsok is készültek annak idején. Több mint 7200-an követték, ahogy az egykori munkatársak felidézik életük meghatározó időszakát:

