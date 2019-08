19. századi pisztolyt talált a mágneshorgász a tatai temető kútjában

A budapesti Faragó Péter egy tatai temetőben mágneshorgászott, amikor egy nem mindennapi kincs, egy 19. századi pisztoly akadt a horgára.

A mágneshorgászat olyan, mint a már jól ismert horgászat, azzal a kivétellel, hogy nem halak, hanem különféle fémtárgyak a célpontok. A napokban a budapesti Faragó Péter, hobbimágneshorgász nem mindennapi eszközt halászott ki egy tatai temetőben lévő közkútból.

– Mikor kezdtél el hódolni ennek a korántsem szokványos hobbinak?

– Nagyjából egy évvel ezelőtt, 2018 szeptemberében ismerkedtem meg ezzel a különös horgászati lehetőséggel. Elsősorban a fémdetektorok érdekeltek, így amikor rábukkantam a mágneshorgászatról szóló videókra, nem keltette fel túlzottan az érdeklődésemet. Egy ismerős által azonban sikerült kipróbálnom, mondanom sem kell, azonnal beleszerettem ebbe a hóbortba. Azóta már megváltam régi mágnesemtől és egy nagyobbra cseréltem, így még több kincsre tudok bukkanni a vizekben.

– Miért éppen a temetőben kezdtél el kutakodni?

– A célom az volt, hogy olyan területet találjak, amely még érintetlen. Elsőként az Öreg-tóban próbálkoztam, de nem találtam semmit. Tekintve, hogy minden esztendőben leengedik a tavat, valamint detektorokkal is át szokták vizsgálni a területet, nincs sok esély kincsre bukkanni. A Cseke-tónál sem jártam túl nagy sikerrel: itt csak egy fémrudat, illetve egy kupakot sikerült kihalásznom. Ezután jött az ötlet, hogy egy közkútban kellene keresgélnem, amelyek általában ásott, régi kutak, és javarészt érintetlenek, így kerültem a temetőbe, ahol található ilyen kút.

– Milyen volt a „kapás” a temetőben, és mit szóltál, amikor láttad, hogy mi van a horog végén?

– Jó néhány rozsdás vödör és kisebb fémdarab után amikor ismét felhúztam a mágnesemet, már a koppanás hangjából arra következtettem, hogy ez nagy fogás lesz, azt ugyanakkor rémálmomban sem gondoltam, hogy egy pisztoly akadt a „horogra”. A kezdeti sokk után felhívtam a segélyhívót, ahonnan a rendőrségre kapcsoltak. Ekkor már nagyon vert a szívem, hiszen tudtam: elképzelhető, hogy egy valamikori bűncselekmény eszközét találtam meg. A rendőrök néhány percen belül ki is érkeztek a helyszínre, ahol fényképeket készítettek a pisztolyról, illetve a helyszínről is. Később a fegyvert lefoglalták és elküldték a hivatásos fegyverszakértőnek. Végül nem az egyenruhásoktól tudtam meg, hogy minden bizonnyal egy 19. századi kincset találtam a kútban, hanem egy közösségi oldalon lévő csoportban kaptam választ arra, hogy milyen fegyverről lehet szó.

– Tekintve, hogy a mágneshorgászok is főként tavakban kutakodnak a kincsek után, milyen a viszony a horgászokkal?

– Nagyon változó. Vannak olyan horgászok, akik kifejezetten örülnek a jelenlétünknek, hiszen különböző fémhulladékoktól szabadítjuk meg a tavakat. Ezzel nem csupán nekik kedvezünk, hanem a tavak élővilágát is rendben tartjuk. Természetesen akad olyan szituáció is, amikor összetűzésbe keveredünk egy-egy halásszal, horgásszal. A mágnes becsapódása ugyanis nagy hanggal jár, amely elijesztheti a vízben úszkáló halakat.