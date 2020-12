18 gyümölcsfát ültettek megyénkben a Szent Ágotás fiatalok

A nyolc megyében mintegy ötezer gyermekről gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató környezettudatos magatartásra neveli a fiatalokat. A lakásotthonokban legutóbb nagyszabású faültetés zajlott: 32 telephelyen csaknem ezer fát ültettek. Komárom-Esztergom megye hét otthonában 18 gyümölcsfa került a földbe.

A szolgáltató fásítási akciója illeszkedik a fenntartó Szeged-Csanádi Egyházmegye zöldegyházmegye programjához. Elsősorban olyan fákat telepítettek, amelyek gyorsan nőnek, hamar terebélyesednek, rövid időn belül nagy árnyékot képesek adni, így kőrisek, nyír- és nyárfák, fenyők és örökzöldek kerültek a földbe. Megyénkben összekötötték a fásítást a mindennapi gyümölcsfogyasztás és -feldolgozás bővítésével, így meggy-, cseresznye-, körte- és szilvafát is ültettek. A faültetésnek gyakorlati és szimbolikus jelentősége is van a szolgáltató életében.

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy gyermekeinket környezettudatos magatartásra tanítsuk. A ránk bízott fiatalokat mi is gyakran nevezzük csemetéknek, ezért is szerepel a logónkban a facsemete. Most, hogy ők is részt vesznek a fásításban, talán bennük is jobban tudatosul, hogy a gondoskodás, a törődés akkor eredményes, ha hosszú távú és folyamatos – mondta Balogh Zsolt főigazgató-helyettes.

– Tudniuk kell, hogy a természet az az élővilág, ami körülvesz mindannyiunkat. Ezért visszük őket élménypedagógiai programunk keretében rendszeresen kirándulni, ezért ragaszkodunk ahhoz is, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet, és ezért ápolnak számos lakásotthonunkban konyhakertet és virágoskertet.

A szervezet saját környezetvédelmi programmal rendelkezik, amelynek megvalósításáért Görbe Tünde felel. A szakmai vezető kiemelte: mivel a lakásotthonok kertjeiben a fák öregedőfélben vannak, vagy kevés van belőlük, éppen időszerű volt a fásítás. Ez az egyik legfontosabb, de nem egyetlen eleme a környezettudatosságnak: az otthonokban szelektíven gyűjtik a szemetet, és amit csak lehet, újrahasznosítanak. Rendszeresen szerveznek szemétgyűjtést, és papírgyűjtésben vesznek részt a gyerekek. A program része az ismeretterjesztés is.

– Szeretném, ha szép lenne az a környezet, amiben élünk. Nemrégiben több fát is ki kellett vágni az otthonunk udvarán, jó érzés volt a pótlásukról gondoskodni – így indokolja a 21 éves Varga Flóra, a tatabányai Kőszikla lakásotthon lakója, hogy miért vett részt az ültetésben.

– Azért választottunk gyümölcsfát, mert szeretjük a gyümölcsöket és gyakran főzünk lekvárt vagy sütünk süteményt belőlük. De fontos szempont volt maga a fásítás is.

A szervezetnél sokat beszélgetnek a természetvédelem fontosságáról. Az utógondozott fiatalok tisztában vannak azzal, hogy mire termőre fordul a kis facsemete, ők már nem itt élnek majd, de tudják, hogy mindenki bármikor meglátogathatja egykori otthonát, nevelőit, így élvezheti a fa termését is. Ez minden bizonnyal Flóra esetében is így lesz: érettségi után gyermekfelügyelővé szeretné továbbképezni magát.

Példaértékűnek tartja a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közösségének faültetési akcióját dr. Dombi J. Péter. A tatabányai Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója tízévnyi adománygyűjtés után döntött úgy, hogy a szervezet céljait anyagilag is a támogatja.

– Csaknem egymillió forinttal járultam hozzá a facsemeték beszerzéséhez: egyik fele a saját felajánlásom, a másik fele egy Amerikában élő magyar honfitársunké, Cservenka Noémié, akinek én mutattam be a közösséget és a fásítási terveiket. Az állami gondoskodásban élő gyerekek világa tíz évvel ezelőtt érintett meg, amikor Mikulás voltam az egyik ünnepségükön. Azóta segítem őket, és az a szándékom, hogy minél több támogatót szerezzek nekik – mondta dr. Dombi J. Péter.

A faültetéshez szükséges kerti szerszámokat szintén tatabányaiaknak köszönhetik az Ágotások: a Segítő jó barátok és barátaik, köztük Honosiné Máhr Ágnes, Honosi Mihály és Gelbmann Csenge segítségének köszönhetően vásárolták meg azokat.