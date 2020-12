1500 megyei család számára biztosít téli tüzelőt a Vérteserdő Zrt.

A tatabányai székhelyű Vérteserdő Zrt. ebben az évben is jelentős szerepet vállal a kormány szociálistűzifa-programjában, így számos településen több száz háztartás részére biztosított a téli tüzelő.

A 2011-ben indított szociálistűzifa-program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok országszerte átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak, így csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. Azoknak a településeknek az önkormányzatai pályázhatnak a programon belül szociális célú tűzifa vagy barnakőszén vásárlásához, ahol a lélekszám ötezernél kevesebb. Összesen ötmilliárd forintot bocsátottak rendelkezésre 2020-ban, a Belügyminisztérium minden érvényes pályázatot elfogadott. Országszerte 2329 településen jutnak ingyenes tüzelőanyaghoz a rászorulók.

A program sikeres lebonyolítása az állami erdőgazdaságok számára feladatot és együttműködési lehetőséget is jelent az önkormányzatokkal. Ugyanakkor segítséget ad nekik, hiszen a pályázat kedvezményezettjei számára szigorú előírás, hogy a megvásárolt, tüzelésre szánt faanyag csak a jogszerűen bejegyzett erdőgazdálkodóktól származhat.

A Vérteserdő Zrt. négy erdészeti igazgatósága mintegy 40 község önkormányzatával kötött szerződést az igényelt tűzifára. A teljes mennyiség kemény lombos fafajokból áll. Összetételét tekintve a szállítmányokat cser, bükk, gyertyán, kocsánytalan tölgy, magas kőris, mezei juhar, virágos kőris és akác alkotja.

– A települési önkormányzatok, amelyek közül jelenleg huszonkét megyei – az igényelt szociális tűzifából hasonló nagyságrendűt juttatnak háztartásonként, így a Vérteserdő által biztosított mennyiség összesen 1200–1500 családnak jelent megoldást az idei fűtési szezonban – mondja Mezei János kommunikációs vezető. – Ezen felül lehetőséget biztosítunk bárkinek, hiszen a Vérteserdő Zrt.-től egyszerűen és gyorsan vásárolható a megbízható forrásból és fenntartható erdőgazdálkodásból származó minőségi tűzifa.

Megtudtuk, hogy az úgynevezett Big-Bag zsákos kiszerelés fél köbméteres. Összetételét tekintve bükk és cser fafajból, 33 centis hosszban vágott és hasított darabokból áll. Ezt telephelyeikről azonnal tudják is biztosítani. Természetesen egyéb fafaj vagy méret is igényelhető.

– Fontosnak tartom, hogy nálunk garantált a minőség, valamint a mennyiség, egyértelmű a mennyiség-meghatározás is – tette hozzá Mezei János.