1385-ből 616: így vizsgázott Tata maszkviselésből a húsvéti rohamban

A tatai szupermarketek parkolójában szinte kivétel nélkül mindenkinél volt maszk, a szabályos viselésével azonban sok esetben akadtak gondok.

Megnéztük, hogy nagycsütörtökön hogyan tartják be a maszkviselési szabályokat az emberek. Nem véletlenül választottuk ezt a napot. Nagypéntek, immár 2017 óta munkaszüneti nap, viszont most szombaton ismét nyitva voltak a nagy szupermarketek, hogy aztán vasárnap és hétfőn ismét zárva legyenek a húsvét miatt.

Nagybevásárlás a járvány harmadik hullámában

Ilyenkor mindig nagy a roham a szupermarketekben, hiszen sokan az utolsó pillanatra hagyják az ünnepi sonka és egyéb finomságok beszerzését. Szokás szerint szinte kivétel nélkül mindenki megtömött bevásárlókocsikkal spejzol be. Mindez önmagában nem is lenne érdekes, de a járvány harmadik hullámának tetőzésénél tartunk, így különösen is fontos, hogy az emberek ezekben a zsúfolt élethelyzetekben mennyire tartják be a maszkviselés szabályait.

A jelenleg érvényben lévő rendelet értelmében bizonyos kivételeket leszámítva mindenütt kötelező a maszk szabályos hordása, így az áruházak parkolóiban is. Tata három szupermarketjének parkolójában csekkoltuk le a hosszú hétvége előtti utolsó munkanapon, hogy az emberek mennyire tartják be a maszkviselés szabályait.

Csütörtökön délután 4 órakor indítottuk körjáratunkat, majd mindhárom üzlet előtt negyedórát töltöttünk el. Az említett időpontban inkább még a város útjain volt nagyobb a forgalom, mint a parkolókban, így az érkező autósoknak nem kellett harcolni a helyekért, de így is rengetegen vásároltak. A 45 perces pászta alatt az leszűrhető volt, hogy az emberek szinte kivétel nélkül már a kocsiban vagy a kocsiból kiszállva rögtön maszkot húztak.

Befelé volt maszk, kifelé már nem annyira

A háromnegyed óra alatt összességében az 1300-at is meghaladta a vásárlók száma, akik még a „hajrában” próbálták beszerezni az ünnepi menü kellékeit. Érdekes volt megfigyelni, hogy az üzletbe vásárolni tartók esetében szinte kivétel nélkül mindenki szabályosan viselte a maszkot. A boltból megtömött bevásárlókocsikkal kiérkezők esetében már teljesen más volt a helyzet.

Az Interspar parkolójában 15 perc leforgása alatt nagyjából 520 vásárlóval futottunk össze. A bolt felé igyekezve kivétel nélkül mindenki szabályosan viselte maszkot. A vásárlással végzők esetében más volt a helyzet. Az üzletből tömött bevásárlókocsikkal autóikhoz igyekvők már kevésbé voltak szabálykövetők. Tizenöt perc alatt 215 ember lépett ki úgy az üzletből, hogy azonnal maszkjához nyúlt, majd orra vagy álla alá húzta azt. A parkolóban 7 olyan emberrel találkoztunk, akiken egyáltalán nem volt arcmaszk.

A Lidl parkolójában sem volt sokkal másabb a helyzet. A megfigyelésünk alatt nagyjából 455 vásárlóval futottunk össze. Elmondható, hogy a bolt felé igyekvők kivétel nélkül itt is szabályosan viselték a védőeszközt. A boltból kifelé igyekvők azonban itt sem voltak a szabályosság hívei. Rövid idő alatt 170 olyan vásárlót számoltunk össze, akik azonnal lehúzták maszkjukat az orrukról vagy a szájukról. Itt nem találkoztunk olyan emberrel, aki egyáltalán nem viselt volna maszkot.

Harmadik helyszínünkön, a Tesco parkolójában számoltuk 15 perc alatt a legkevesebb vásárlót. Nagyjából 410-en indultak a bejárat felé vásárolni vagy már végeztek a nagybevásárlással. A boltba igyekvők itt is nagy fegyelemmel tartották be a maszkviselés szabályait, azonban a boltból kilépők esetében itt sem volt mindenki szabálykövető. Nagyon sokan, nagyjából 215-en azonnal maszkjuk után nyúltak, hogy azt vagy az orruk vagy a szájuk alá húzzák. A parkolóban egy 9 fős társasággal is találkoztunk, akiken egyáltalán nem volt maszk, hosszú percek múltán sem.

Az elmondható, hogy a maszkját szinte senki nem felejtette otthon, de a szabályos viselésével már akadtak gondok. A megfigyelt időben elenyésző volt azok száma, akik egyáltalán nem viseltek védőmaszkot. A három szupermarket parkolójában, a 45 perces szemle alatt csupán 16 emberrel találkoztunk, akik semmilyen formában nem hordták az arcmaszkot. Ez elenyészőnek tűnik a rengeteg vásárlóhoz képest, mégis pont 16-tal több, mint amennyit látnunk szabadott volna.