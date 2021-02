13 tény+1 videó a tatai dandár új, török páncélosairól

A tatai dandárhoz nemrég megérkezett a 10 darab Gidrán török páncélozott harci jármű, amelyekről videót és néhány érdekességet is hoztunk.

Ahogy arról beszámoltunk, február 11-én csütörtökön adták át az MH. 25 Klapka György Lövészdandár legújabb török páncélosait. A 10 darab páncélozott harci jármű impozáns látványt nyújtott a gyakorlótéren a csütörtöki átadón.

Még 40 darab érkezik

A törökországi gyártócég, a Nurol Makina vezérigazgatója az ünnepélyes átadón elmondta, hogy az Ejder Yalcin páncélozott járműveket kifejezetten a magyar igényekhez alakították ki. A jövőben ezek a robusztus megjelenésű járművek lesznek a Magyar Honvédség alapvető támogató harcjárműi.

– A járművet először 2014-ben rendszeresítették Törökországban. Azóta több ezer darabot gyártottak belőle és már több országban is bizonyította tudását. A mai esemény azért is fontos a számunkra, mert Magyarország az első európai uniós ország, amely Ejder Yalcin harcjárművet vásárol. Ebből érkezett meg most 10 darab a tatai laktanyába, illetve további 40 jármű fog érkezni a közeljövőben – árulta el a vezérigazgató az átadón, majd beszéde után jelképesen átadta a harcjárműveket Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszternek.

13 tény és érdekesség a Gidránokról

A Gidránok amellett, hogy nagyfokú védelmet nyújtanak személyzetük és a szállított katonák számára, azokkal a technikai berendezésekkel is rendelkeznek, amelyek elengedhetetlen részei a modern haderőnek, hangzott el a helyszínen.

5,7 méter hosszú 2,5 méter magas kilenc katona is elfér benne 16 tonna a tömege 375 lóerős dízelmotor hajtja akár 120 kilométer/órás sebességre is képes egy tank üzemanyaggal 700 kilométerre is eljut még 60 százalékos emelkedőre is felmegy fél méter magas akadályon és egy méter vízfolyáson is áthajt kerekei golyóállóak alsó páncélzata aknaálló lövegtornya 12,7 milliméteres géppuskát rejt a híres magyar lófajtáról nevezték el Gidránnak

– A támogató feladatokat ellátó, Ejder Yalcin típusú páncélozott harcjárművekből 2019-ben rendelt tíz darabot a Magyar Honvédség. Ez része annak a modernizációs folyamatnak, mellyel a térség meghatározó haderejévé válhatunk, ezzel tovább erősítve hazánk biztonságát – mondta beszédében a miniszter. Elmondta azt is, hogy a török gyártóval először másfél éve, egy budaörsi családi repülőnapon találkoztak. Most pedig már az első Gidránok átadásán köszönthetik egymást. Az együttműködésük azonban ezzel nem ér véget.

– A tervek szerint a későbbiekben már hazánkban fogjuk összeállítani a járműveket. A programhoz kapcsolódó gyártást és kutatás-fejlesztést a továbbiakban német-magyar együttműködésben végzik majd – tette hozzá Dr. Benkő Tibor. Ezután Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka ünnepélyes átadta a járműveket a tatai dandár parancsnokának, Lőrincz Gábor dandártábornoknak.

Külön kiképzést kapnak a kezelésére

Az ünnepségen többek között részt vett még a magyarországi török nagykövet, Ahmet Akif Oktay, Bencsik János miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő és Michl József, Tata polgármestere is. Az átadók után a vendégek megnézték közelebbről is a Gidránokat. Eközben megtudtuk, hogy a harcjárművek már tavaly év végén megérkeztek hazánkba, a HM ArmCom Kommunikációtechnikai Zrt. bázisára.

A gödöllői telepen végezték el a haditechnikai eszközök rendszerbeállítását, illetve szerelték fel azokat korszerű híradástechnikai eszközökkel. Bár a Gidránok vezetésének alapvető feltétele a C típusú jogosítvány, használatukhoz speciális képzés szükséges. A tatai dandár 5 altisztje Törökországban vehetett részt az egy hetes képzésen, ahol elméleti és gyakorlati oktatáson ismerkedtek meg a 16 tonnás járművekkel.

A katonák elmondták, hogy méretéhez képest meglepően könnyen kezelhető a jármű. Bár alváza magasan van, súlypontja viszonylag alacsonyan helyezkedik el, így kevésbé borulékony. A vezető nappali és éjszakai tájékozódását kamerarendszer segíti, illetve a lövegtoronyban lévő géppuska kezelőjét is kamerarendszer támogatja. Azt is megtudtuk, hogy hazánkban hasonló típusú támogató járműből csak pár darab volt eddig használatban, azok is inkább a missziós feladatok alatt segítették a katonák munkáját. A Gidránokat felderítésekre, illetve parancsnoki járműnek is használják.