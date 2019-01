A 104 éves dorogi szépkorú is ünnepelt

Felköszöntötték a település két legidősebb lakóját, valamint megajándékozták a 74 éven felülieket is az ünnepek idején.

A 75 év feletti lakosok számára szervezett ünnepséget a dorogi önkormányzat. A Dorogi József Attila Művelődési Házban megrendezett Idősek Karácsonyán dr. Tittmann János polgármester köszöntötte a szépkorúakat. A rendezvényen operett és musical slágerekből összeállított műsort hallhattak az érdeklődők, akik az önkormányzat ajándékaként ötezer forintos vásárlási utalványt kaptak.

A városban mintegy ezer, hetvenöt éven felüli él, akik közül hatvanhárman már a 90. születésnapjukat is betöltötték, a nyolcvan év feletti korosztály több mint négyszáz fővel képviselteti magát. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fordít arra is, hogy azokat az idős városlakókat is köszöntsék, illetve megajándékozzák.

Deák Ferenc alpolgármester az otthonában látogatta meg a 104 éves Geiszler Jakabot, aki Dorog legidősebb polgárának mondhatja magát. Vörös Jánosné, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke pedig a Német Nemzetiségi Tájházban köszöntötte Bohner Antalnét, aki december elején ünnepelte 95. születésnapját.

