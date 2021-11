10 különleges fotón a készülő komáromi adventi vásár

Ünnepi díszbe öltözik a Szabadság tér. A város karácsonyfáját már felállították, épül az adventi koszorú és a betlehem is, de több más díszítőelemet is megcsodálhatnak majd az adventre érkezők.

Az ünnepi hangulatot minden adventi hétvégén izgalmas programokkal fokozzák. Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Városgazda Kft. kulturális munkatársa elmondta, gyermek- és felnőtt zenekarok váltják egymást vasárnap esténként a színpadon.

– Az első hétvégén Wolf Katit várjuk, a második vasárnapon Pély Barna és Roy látogat hozzánk, a harmadikon Tóth Gabi, majd a negyediken Freddie lesz a vendégünk, hogy szebbé tegye a várakozás időszakát – hangoztatta a közművelődési szakember.

A Kemma.hu néhány napja a helyszínen nézte meg az előkészületeket, és néhány különleges fotót is készítettünk, olyan szögből, ahonnan talán többen nem nézik majd meg a teret és annak díszeit.

Csöppüs Dóra rendezvényszervezőtől megtudtuk, hogy a nagykoncerteken kívül családi programok is várják a térre látogatókat.

November 28-án Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenél a kicsiknek, december 5-én Major Eszter és barátai lépnek fel, december 12-én érkezik hozzánk a Kifli hajó, december 19-én pedig az Apacuka együttes zárja a gyermekműsor sorozatot.

A város karácsonyfájához minden komáromit nagy szeretettel várnak, hiszen mindenki, aki szeretné, elhelyezheti saját díszét az ágakon.

A szőnyi és a monostori városrész is különféle műsorokkal készül, amelyek december 17-én lesznek. A szőnyi Hősök terén 16 órakor, Koppánymonostoron pedig a Dózsa György Művelődési Házban 17 órától indulnak a programok.

Az első és az utolsó adventi vasárnapon fényfestéssel és csillagszóró-játszótérrel is várják a komáromiakat, december 5-én pedig a Mikulás is megérkezik a Szabadság térre. Az első hétvégén a történelmi egyházak képviselőivel gyújtanak gyertyát 17 órakor, az utolsó alkalommal pedig szeretetvendégséggel, süteménnyel, teával és a forralt borral is várják az ünnepelni vágyókat. Fellép Csengeri Attila és Tunyogi Bernadett, akik karácsonyi dallamokkal érkeznek a színpadra. Emellett minden hétvégén kilátogatnak a Szabadság térre a vásárosok is, akik forró italokat, finomságokat kínálnak majd.

A rendezvényeket védettségi igazolvánnyal lehet látogatni.