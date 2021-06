10 alatt maradt a komárom-esztergomi új covidosok száma

Június másodikára eggyel kevesebb új esetet regisztráltak, mint egy nappal ezelőtt. Ezzel 28370-re emelkedett a fertőzöttek száma.

Ahogy arról beszámoltunk, 275 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 987 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 13 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 774 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 705 378 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 69 835 főre csökkent. 837 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében az elmúlt időszakban látványosan lassult a járvány. Míg keddre 6-ot, ám keddről szerdára mindössze 5 új esetet regisztráltak, amellyel 28 370-re nőtt a megyei összefrtőzöttek száma.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 206 951, közülük 3 694 602 fő már a második oltását is megkapta.

. Magyarország továbbra is a második az uniós oltási ranglistán. A regisztráltak száma 5 millió 248 ezer fő, a regisztráltak 91%-a már meg is kapta az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.