Gyorsított felvételen, ahogy megtelik az esztergomi bolt parkolója idősávváltáskor

Az esztergomi felvételen jól megfigyelhető, mennyivel nő a forgalom a vásárlási idősáv végén. Hétvégén és hétköznap is megnéztük ezt a forgalomváltozást.

Az új vásárlási idősáv szabályai szerint hétköznap 9 és 11 óra között, hévégén pedig 8 és 10 óra között csak a 65 év felettiek vásárolhatnak az boltokban, patikákban és drogériában. A korlátozás hatással van a boltok, üzletek parkolóinak autóforgalmára is, amelyet egy előző cikkünkben fotókon is megmutattuk. Az elmúlt egy hétben rögzített, gyorsított felvételen a hétvégi és a hétköznapi váltást is nyomon követhetik olvasóink.

A hétvégi váltást 9 óra 55 perctől 10 óra 5-ig követtük nyomon. A korlátozással érintett idősávban ritkásan álltak az autók, a váltáskor azonban megélénkült a forgalom, családosok, kisgyerekesek érkeztek szép számmal. Várjuk olvasóink beszámolóit is, mit tapasztalnak az idősáv-váltásokkor! Ossza meg velünk tapasztalatát a [email protected] mailcímre küldött levelében!

A hétköznapi váltás ehhez képest kevésbé volt forgalmas, de látványosan nagyobb volt a forgalom 11 óra után.