Emberfeletti teljesítményeikért díjazzák Maráz Zsuzsannát és Szőnyi Ferencet

Maráz Zsuzsanna, többszörös bajnok esztergomi ultrafutó és Szőnyi Ferenc, a komáromi vasemberként is emlegetett világrekorder ultratriatlonista is Ex Libris Díjat vehet át október 23-án.

Október 23-án, a járványhelyzet miatt előrehozott ünnepségen adják át a Magyar Művészetért Díjrendszer elismeréseit. Az ünnepélyen egy énekesnőt, egy grafikust és öt sportolót díjaznak, köztük két megyei bajnokot, Maráz Zsuzsanna esztergomi ultrafutót és Szőnyi Ferenc ultratriatlonistát, akik kimagasló sportteljesítményeikkel érdemelték ki az Ex Libris Díjat. Maráz Zsuzsanna nevével az elmúlt hetekben rengeteg helyen találkozhattak olvasóink, ugyanis ő nyerte meg női egyéniben az idei NN Ultrabalatont, aminek távja nem rövidebb mint 222 kilométer a Balaton körül. Zsuzsanna eddig ahányszor elindult, annyiszor győzött a festői környezetben megrendezett versenyen, négy győzelmével páratlan sorozatot felállítva. A Kemma.hu-nak adott interjúban pedig azt is elárulta, hogy jövőre újra megméretné magát. Több alkalommal indult már az Athén és Spárta közötti 246 kilométert jelentő Spartathlonon is, amelyen 2019-ben szintén elsőként ért célba a nők között. Idén a koronavírus miatt a sportoló legnagyobb bánatára elmaradt a verseny, de 2021-ben szeretne újra a rajtvonalhoz állni. Zsuzsanna a versenyzés mellet edzőként tevékenykedik, futói szép eredményeket érnek el a különböző megmérettetéseken, többek között a már említett Ultrabalatonon is. Szőnyi Ferenc neve szintén fogalom a sportkörökben, főleg ha extrém kihívásokról van szó. Az 56 éves „komáromi vasember" , vagy másik becenevén a „Versenygép" ugyanis olyan emberfeletti erőpróbákon vett már részt, mint a Himalájában megrendezett 480 kilométer hosszú Hell Ultra Running, amit a világon elsőként teljesített kétszer, és ahol sikerült világcsúcsot felállítania. De az ultratriatlonista indult már tízszeres, sőt húszszoros iron man versenyeken is, utóbbin Mexikóban két alkalommal, ami megint csak világrekord. Mindkét sportolónak gratulálunk az elismeréshez! (Borítókép: Maráz Zsuzsanna a 2017-es Spartathlonon. Fotó: Sparta Photography Club)