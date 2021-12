Boldog iskola, boldog gyerekek: Tardoson is van már boldog iskola

A tardosi Fekete Lajos Általános Iskola elnyerte a tanévre a Boldog Iskola címet. Jelenleg két osztály vesz részt a programon.

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a tardosi Fekete Lajos Általános Iskola elnyerte a Boldog Iskola címet. Megyénkben már több mint 25 iskola és óvoda vesz részt a programban. De mit is jelent ez pontosabban a diákok, illetve a tanárok számára?

Azok, akik pályáztak és elnyerték a Boldog Iskola címet a tanév minden hónapjában kötelesek egy adott témát körbejárni. Összesen 10 témakör van, amit a tanévben bele kell építeni a menetrendbe. Minden esetben olyan témát járnak körül, mely segíti és támogatja a gyerekeket a hétköznapi problémákkal való megküzdésben, és a folyamatos önismereti fejlesztéssel és boldogságérzetet fokozó technikák bemutatásával személyes, lelki egészségüket is tápláló kompetenciáikat fejleszti.

Ahogy a kezdeményezés hivatalos weboldala is írja, a boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az óvodásoknak, iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására. A program különlegessége, hogy nem csak a diákok, de a tanárok jól-létével is foglalkoznak és még a szülőket is lehetőség van bevonni a programba. Az alapítvány módszere a pozitív pszichológia módszerén alapszik és tudományosan igazolt a tevékenységük.

A tardosi iskola nyáron írta a pályázatot, miután ismerősöktől, más iskolában tanító kollégáktól hallottak a programról. Ahhoz, hogy megkaphassák a boldog iskola címet néhány osztálynak vállalnia kellett, hogy a havonta elküldött programanyagot, témákat feldolgozzák valamelyik órán. Jelenleg ezt 2 osztály vállalta a felső tagozatból. A lezajlott órákat dokumentálni kell, az elkészült projekteket havonta feltölteni egy adott webhelyre. Jelenleg csupán erre a tanévre vonatkozik a program, de jó lenne, ha idővel több osztályfőnök is csatlakozna és tovább megmaradhatna a boldog iskola cím.

– Úgy gondoljuk, hogy szükség van ilyen jellegű órák megtartására. Hozzájárulhatnak a sokoldalú személyiségfejlesztéshez és olyan témákat dolgoznak fel, melyek korunk „társadalmi problémái” ,szükség van az érzékenyítésre. A havi témák feldolgozásához módszertani segítséget kapunk, órai segédanyagokat – mondta el Kissné Török Erika, a Fekete Lajos Általános Iskola pedagógusa.

Hozzátette: az eddigi témák, amiket feldolgoztak a hála, optimizmus, társas kapcsolatokról szólt. Bár ez az idő kevés az átfogó vélemény kialakítására, de eddig a tapasztalataink pozitívak. A gyerekek válaszai is bizakodásra adnak okot. Szeretik az ilyen jellegű órákat, szívesen foglalkoznak a feladatokkal. Sok jó, értelmes gondolat hangzik el.

Ez egybehangzik azzal, amit a program szakmai csapata is már többször elmondott ezzel kapcsolatban, hiszen a játékos feladatokkal azt a célt szeretnék elérni, hogy a tanulók optimistábbak, kitartóbbak legyenek. Az eredmények pedig erre utalnak, hiszen a résztvevő gyerekeknek javul a tanulmányi eredményük és szociális érzékenységük a korosztálybeli társaikhoz képest. Reméljük a tardosi iskola diákjaira is olyan jelentős hatást tesz a program, hogy a közel jövőben a legtöbb osztály és iskola is csatlakozni fog a boldog iskola programhoz.