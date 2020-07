Bemutatkozik Úny, ahol a veszélyhelyzetben is munkával teltek a napok

Bár egyes területeken teljesen megállt az élet a veszélyhelyzet idején, de Únyon ugyanúgy munkával teltek a nehéz napok. Az önkormányzat nem csak a korábbi projektek elszámolásán, hanem az új pályázatok benyújtásán is dolgozott.

Közösségi játszóteret hoznának létre

A Magyar Falu Program Úny számára is fejlesztési lehetőségeket tartogat. Az önkormányzat korábban sikeresen pályázott a művelődési ház belső felújítására és a hangosító berendezés beszerzésére. Az elnyert 6,7 millió forintból 4,75 millió forintot a belső renoválásra használtak fel, a fennmaradó összegből pedig új felszerelést vásároltak. Az óvoda udvari játszótérfejlesztésére ötmillió forintnyi támogatást kaptak, a gyermekek örömmel használják az alagutat, a fészekhintát, a várat és a rúgós játékokat is.

Mint megtudtuk, idén pályáztak közterületi játszótér kialakítására – mely a művelődési ház udvarán kapna helyet –, sőt karbantartó gépekre is. Érdeklődnek a falugondnoki szolgálatot támogató alprogram iránt is.

A koronavírus-járvány nagy hatását a legkisebb településeken is észlelték. Az idős ellátásban új feladat is jelentkezett, hiszen meg kellett szervezni azt is, hogy a nyugdíjasoknak házhoz szállítsák az ételeket. Ugyanakkor Pósfai József polgármester szerint bár az elmúlt hónapokban nem nagyon voltak protokolláris rendezvények, mégis számtalan feladat és munka várt rájuk.

– Pályázatokat nyújtottunk be, elszámolásokon dolgoztunk. Márciusban elkezdett éledezni a természet, így a zöldfelület karbantartási munkák is beindultak, melyeket a korábban beszerzett multifunkciós traktorral végeztünk el – mondta.

Maszkokat varrtak

Sok településhez hasonlóan Únyon is összefogtak a lakosok a járvány idején. Lusztig Csabáné Kreitner Mónika ötlete alapján létrejött egy csoport, melynek tagjai minden lakosnak két maszkot gyártott le, amelyeket házhoz is szállítottak. Az önkormányzat az anyagköltség finanszírozásával támogatta a kezdeményezést.

Mivel Úny kistelepülésnek számít, ezért az önkormányzat igyekszik minden lehetőséget megragadni. Kifejezetten örültek annak is, hogy a Herman Ottó Intézet által koordinált, zártkerti utak felújítását célzó vidékfejlesztési pályázaton 10 millió forintot nyertek el.

– A támogatásból sikerült 750 méter szakaszon mart aszfaltburkolattal ellátnunk a Cseri-Szőlők útját. A pályázati kiírás szerint az összeg tíz százalékát növénytelepítésre kellett fordítani. Mintegy 250 ősnemes gyümölcsfát és szőlőtőkét szereztünk be. A növényeket még év elején elültettük – tette hozzá a polgármester.

Idén újra benyújtották a pályázatot a Belügyminisztériumhoz és 20 millió forintot igényeltek a Béke úti járda felújítására. A pályázat elbírálás alatt van, pozitív döntés esetén 3,5 millió forint önerővel kell hozzájárulniuk a projekthez.

Pósfai József polgármester köszöni dr. Völner Pálnak, a térség országgyűlési képviselőjének, illetve Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a segítségét, és bízik benne, hogy a jövőben is sikeres lesz majd az együttműködésük.

Örülnek a fejlesztéseknek

A megyei önkormányzat támogató döntésének köszönhetően a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében két olyan fontos beruházás valósult meg az elmúlt években, melyek jelentősnek számítanak a község életében. A Kossuth Lajos utcai csapadékvíz-elvezető árokrendszer felújítására többek között azért volt szükség, mert a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék olykor veszélyeztetett több ingatlant is. A műszaki átadás 2018 decemberében volt, a rendszer azóta jól üzemel. Ezen túl egy két településből álló konzorcium keretében pályázott az önkormányzat korábban az orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítására is. Pósfai József örömét fejezte ki, hogy mindkét projektet meg tudták valósítani.

Sokan használják a korszerű traktort

Az önkormányzat korábban a szomszédos Máriahalommal közös pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Programba. Az elnyert, mintegy 20 millió forintos támogatás fele-fele arányban oszlott meg a két község között, és sikerült beszerezniük a külterületi utak folyamatos karbantartásán használható erő- és munkagépeket. Az únyi multifunkciós jármű már 180 üzemóránál tart.

Berendezéseket telepítenek

Mintegy 138 millió forintos vidékfejlesztési pályázat keretében egyedi szennyvíztisztító berendezéseket telepíthetnek Únyon. Összesen hetvenkilenc ingatlanon valósul meg a beruházás: az önkormányzati önrész 21,1 millió forint, mely a lakossági közműfejlesztési hozzájárulásból áll össze. A község vezetése és a lakosok is bíznak benne, hogy a telepítés még idén elkezdődik.

Pósfai József megjegyezte: amíg nem volt saját traktorjuk, addig a téli hókotrással egy vállalkozót bíztak meg. Ám nemcsak télvíz idején, hanem nyáron, a nagy felhőszakadások után is sikerrel vethetik be a munkagépet. A júniusi nagy esőzések után előfordult, hogy a külterületen található kukorica- és napraforgóföldekről lemosta a víz a hordalékot, amely ugyan lakóingatlanokat kevésbé veszélyeztetett, de egyes utcákat sárral borított el.

A polgármestertől megtudtuk, hogy most vis maior pályázatot nem is kellett benyújtaniuk: az eliszaposodott utat a traktorral megtisztították, majd Máriahalomtól segítséget kérnek arra, hogy összeszedjék és elszállítsák az iszapot.

Közösségi térrel gazdagodott a falu

Leader-pályázat keretében az Úny, Templom utcai közösségi tér fejlesztése projekt eredményeként egy új, programok szervezésének helyszínt biztosító, esztétikusabb környezettel gazdagodott a falu. Az elnyert 3 millió forintos támogatásból és az 1 millió forint önkormányzati önrészből több mint 20 méter hosszú és 9 méter széles, ezáltal összesen 169 négyzetméteres területen alakították ki az új közösségi teret.

A Szent Mihály-plébániatemplom és a templomkertben lévő temető bejárata előtti területet térkőburkolattal látták el, továbbá hulladékgyűjtőt és padot is elhelyeztek ott. A projekt keretében elvégezték a közösségi teret érintő, illetve a szomszédos területeken található fák és cserjék gondozását is.

A helyszín hossz-szelvényét úgy alakították ki, hogy harmonikusan illeszkedjen a térszerkezetben, a térkőburkolat kiválasztásánál pedig arra is törekedtek, hogy karbantartása és esetleges javítása gazdaságos legyen. Az önkormányzat reméli, hogy a megszépült településrész hozzájárul majd a falu idegenforgalmi vonzerejének növekedéséhez.

Óvodai játékok

Az új óvodai játékokat a Magyar Falu Program keretében még tavasszal telepítettek az intézmény udvarára. A kicsik a járvány lecsengése után birtokba vehették az új, minden igényt kielégítő játékszereket.

Únyi érdekességek

A község Esztergomtól déli irányban 19 kilométerre, Budapesttől északnyugatra 35 kilométerre, a megyeszékhelytől, Tatabányától keletre 45 kilométerre, Dorogtól délre 11 kilométerre található. Jó természeti adottságokkal rendelkezik, és megközelíthetősége tovább fog javulni, hiszen a községtől keletre halad majd el az Esztergom térségét az M1-es autópályával összekötő M100-as gyorsforgalmi út, melyre Úny mellett is rá lehet majd csatlakozni.

Úny azon kistelepülések közé tartozik, ahol még működik általános iskola, igaz a diákok csak az alsó tagozatot járják ki ott. Bár az intézmény nem önkormányzati fenntartású, fontosnak tartják, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák. Éppen ezért a vizesblokkok felújításához sikerült az egyik solymári vállalatot is bevonni, a cég 500 ezer forinttal járult hozzá az anyagbeszerzéshez, a kivitelezést pedig az önkormányzat finanszírozta, mely 1 millió forint volt. Emellett pedig a szociális ellátó épületében (ÖNO) is felújították a mellékhelyiséget.

Egy korábbi döntés értelmében a WiFi4EU kezdeményezés keretében 15 ezer euró értékű utalványra pályázott Úny. A koncepció lényege, hogy az elnyert összegből bizonyos számú nyilvános wifielérési pontokat kell kialakítani az adott településen. A tervek szerint hét külső, illetve öt belső helyszínen lehet majd használni az ingyenes internetet.

Esztergom térségének (a Duna után) egyik legfontosabb vízfolyása az Únyi-patak, mely a község határában ered. Sárisápot, Annavölgyet, Tokodot és Tátot érintve a 117-es út mellett ömlik a Dunába.

Segít a megye

Megoldódtak a csapadékvíz-elvezetési problémák Únyon a Kossuth Lajos, Határ és Dózsa György utca környékén, több mint egy kilométeres szakaszon. Eredetileg 40 millió forintot kapott erre a település, mely a megyei önkormányzat közbenjárásával lehívott többlet támogatásnak köszönhetően közel 45 millióra bővült.

A vízelvezetés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázatnak köszönhetően újult meg, akárcsak az orvosi rendelő épületének tetőszerkezete is. Örvendetes, hogy a projekt keretében a védőnői szolgálat eszközei is gyarapodtak – mondta el Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

A fejlesztéseket finanszírozó határozatokat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás az únyi önkormányzat támogatásával készült.